Ministra del Trabajo y 10% de los fondos: "Si me plantean que sólo podrán retirar quienes se han visto afectados, es distinto"

Esta jornada la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, estuvo presente en la Comisión de Constitución del Senado donde se discutió el proyecto sobre el retiro de fondos previsionales que será votado el 20 de julio.

La secretaria de Estado cerró el debate manifestando que "una política pública que lo que está planteando es que producto de la pandemia todos puedan retirar, es bastante contradictoria. Si ustedes me plantean que, producto de la crisis económica, solamente podrán retirar quienes se han encontrado afectados, estamos hablando entonces de algo que es distinto".

"Hay que ir viendo cuáles son las consecuencias de este retiro y las consecuencias dicen relación con que quienes no tengan cotizaciones previsionales no van a poder retirar. Por lo tanto, no hay que generarle expectativas a las personas que, en muchos de los casos que ustedes han señalado, son trabajadores por cuenta propia y no tienen ahorros en sus AFP", añadió.

Además Zandívar expresó que "no hay que generar expectativas a personas que han ahorrado muy poco y no van a tener capacidad de poder reponer esos ahorros previsionales. No hay que generar expectativas respecto de lo que esto va a significar, por ejemplo, para el Pilar Solidario o para el seguro de invalidez y sobreviviencia".

"Los dentistas, los médicos, los transportistas escolares, los feriantes que son cuenta propia y que nunca en su vida han cotizado, a pesar de haber tenido bajas en sus ingresos, no se van a ver beneficiados con esta alternativa. En cambio, ¿quiénes son los que tienen fondos en su AFP? todos quienes han sido trabajadores dependientes", agregó la encargada de la cartera.

La abogada insistió en su punto y señaló que "plantear que esta va a ser la solución para las familias de clase media y de clase media acomodada que hasta ahora no se han visto beneficiadas, es una aseveración que tenemos que hacerla con todos los paréntesis que planteó el ministro de Hacienda, porque realmente podemos generar una expectativa que no se va a cumplir".

"Lo primero es identificar quiénes son todos los que están hoy en día con problemas, buscar mecanismos para darles solución, pero también hacerse cargo de todas estas variables que hemos puesto sobre la mesa", finalizó Zaldívar.