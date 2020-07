Iván Moreira anunció que votará a favor del proyecto que permite el retiro de fondos previsionales

21:04 El parlamentario manifestó que "ya lo he dicho, mi voto será favorable, asumo las consecuencias".

Esta jornada el senador UDI, Iván Moreira, se refirió a la discusión que esta en el Senado sobre el proyecto que permite el retiro del 10% de fondos previsionales y anunció su voto a favor de la iniciativa.

En un punto de prensa, el parlamentario manifestó que "ya lo he dicho, mi voto será favorable, asumo las consecuencias"

"Mi partido ha tenido una actitud demasiado de arrebato, no nos pueden censurar, se ha puesto al margen de la ley, usted ve la cantidad de denuncias, no existen los ordenes de partidos yo jamás he visto en las declaraciones de principios de la UDI que exista algo relacionado con lo que se refiera a defender las AFP", expresó Moreira.

También aseguró que "yo defiendo a los chilenos y yo he sido siempre una persona de una sola línea, consecuente, de principios y convicciones. Quizás a algunos les va a molestar esto, pero yo, Iván Moreira o los hermanos Moreira, no aceptamos amenazas de ningunaíndole"