Lagos Weber reitera apoyo al retiro del 10% y asegura que su propuesta fue “para mejorar el proyecto, no para condicionarlo"

21:15 El senador PPD se refirió a las críticas, incluidas las de Heraldo Muñoz, timonel del partido, señalando que su indicación solo buscaba que quienes ganan más pagaran más impuestos algo que "Algunos no lo entendieron así, a otros no les parece".

Ricardo Lagos Weber ha estado desde ayer en el centro de la discusión respecto a la ley que busca aprobar el retiro del 10% de los ahorros de las AFP por parte de los cotizantes al anunciar una indicación que fue duramente criticada por su propio sector político.

Al respecto el senador PPD se refirió durante esta jornada más en detalle acerca de su propuesta, asegurando que su intención no es "condicionar" la aprobación de la ley.

Todo comenzó durante la sesión de este viernes en la comisión de hacienda del Senado que preside, al presentar la indicación que apuntaría a modificar el texto emanado de la Cámara de diputados con el fin de que la iniciativa sea sólo para quienes se han visto afectados por la pandemia.

Mediante un video difundido en sus redes sociales el parlamentario señaló que "Los senadores de oposición desde hace más de 10 días hemos señalado nuestro compromiso de apoyar el proyecto de ley del retiro del 10%. El día de ayer hice una propuesta para mejorar el proyecto, no para condicionarlo".

En esa línea profundizó en su propuesta, afirmando que "los chilenos que ganan cuatro, cinco o seis millones de pesos al mes, al minuto de retirar, se considere la posibilidad de que paguen algo de impuestos. Esto, porque me parece a mi de justicia tributaria que quienes más ganan en Chile, deban pagar más impuestos".

Y agregó que "Pues bien, algunos no lo entendieron así, a otros no les parece. Si no hay ánimo no se aprueba, y no hay ningún drama porque el proyecto lo vamos a seguir apoyando y además con una buena noticia: dos senadores de derecha, Castro (RN) y Moreira (UDI), han señalado que lo van a apoyar, por lo cual están los 26 votos y muy probablemente este próximo miércoles vamos a haber aprobado este proyecto del retiro del 10%, ya sea mejorado o no mejorado", añadió.

Por su lado, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, ya se había manifestado en contra de la indicación de Lagos Weber, señalando que "Propondré a Mesa Nacional que retiro del 10% sea universal (...) hay emprendedores Pymes que necesitan salvar sus negocios porque no han accedido a créditos Fogape, o personas clase media que necesitan financiar necesidades de emergencia”.

Agregando que "Calificar quiénes han sido afectados (por la crisis) ha sido un problema para los paquetes presentados tardíamente por el Gobierno. Para un empresario pequeño, que quiere salvar su negocio, porque no ha recibido los créditos del FOGAPE, el retiro del 10% puede ser su última opción. Lo mismo (sucede) para familias de clase media que han enfrentado emergencias no contempladas durante esta crisis. Distinta es la discusión del reembolso de estos retiros, pero soy partidario de que todos puedan retirar el 10% sin condiciones a priori".