Longueira pide que renuncien parlamentarios UDI que apoyan retiro del 10% para que no le hagan daño al partido

22:06 En una declaración pública el referente del gremialismo apuntó a que "a la UDI solo la mata la UDI, no nuestros adversarios".

El ex senador y ex candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, envió un mensaje a los parlamentarios de su partido, mediante una declaración pública, indicando que "a la UDI solo la mata la UDI, no nuestros adversarios".

En el texto afirmó que "Nos fogueamos en la adversidad y enfrentamos al PC. Recuerdan esa inolvidable frase de Jaime, dicha en plena Pincoya, bajo la lluvia de piedras más grande que he visto: "Disputaremos palmo a palmo cada población al Partido Comunista". Así fue cómo logramos llegar a cada rincón de Chile. Ganamos donde nunca ganó la derecha ".

En otra parte de la declaración Longueira asegura que "fue tal la confianza que adquirimos en la ciudadanía, que siendo el partido más chico al retornar a la democracia, nos convirtió en el más grande. Ello sólo ocurrió por nuestra coherencia histórica. Recuerden que meses antes de esa elección, habíamos concurrido con nuestros decisivos votos para que no desapareciera la DC. La amenaza a nuestro ideario político nunca han sido ellos, ella solo podía incubarse al interior nuestro".

Y continuó indicando que "Ese germen de destrucción es muy común en política, todos los partidos lo pueden soportar, menos la UDI. No es otro que, las ambiciones y proyectos personales primen sobre el proyecto colectivo e histórico. Eso es lo que estamos observando hoy: como los UDI, destruyen la UDI. Solo la UDI, entierra la UDI".

En esa línea es que el también otrora ministro apuntara a los parlamentarios que votarán a favor del retiro del 10% indicando que "el mayor de los gestos que pueden hacer esos UDI, con aquellos que jamás claudicaron a los aplausos fáciles y al alago del adversario, es que antes de votar, dejen de pertenecer a ese partido que para muchos fue -y quieren que siga siendo- un camino para servir a Chile y que nos permitió a muchos, con gran sacrificio, servir a nuestro país".

Y agregó que "Si se van y votan como independientes, no le hacen ningún daño al partido y así honraremos la memoria de todos aquellos que con coraje, desde nuestros inicios, forjaron un partido para servir a Chile y no a los intereses personales de sus militantes y autoridades. Un abrazo a todos", concluye el mensaje.

Es importante destacar que la semana ya renunciaron a la UDI tras la amenaza de pasar por el el Tribunal Supremo del partido a los cinco diputados que apoyaron el retiro del 10% de los fondos de las AFP, los parlamentarios Álvaro Carter, Virginia Troncoso y Sandra Amar.

Por su lado el senador Iván Moreira ya anunció que en la votación que se llevará a cabo el próximo miércoles respaldará el proyecto, declarando en su momento que "Lamento profundamente la censura, las amenazas que ha intentado imponer la UDI, pero ello me dio fuerzas para adelantar mi decisión... He visto cómo los chilenos padecen por esta crisis, he escuchado sus necesidades y, por ellos, hoy anuncio mi intención de apoyar el retiro de fondos".