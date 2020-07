Vocero Bellolio: “Tenemos que reconocer con humildad que podríamos haber hecho mejor muchas de las cosas que hoy día nos critican”

Esta jornada el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, conversó con Radio ADN donde se refirió a las visiones que tienen los recién nombrados ministros de Estado.

Al ser consultado por la incorporación de dos nuevos militantes de la UDI al comite político aseveró que “yo creo que la recomposición ya partió, de todas maneras. El hecho que hayan ingresado al gabinete dos personas de una importante trayectoria en Renovación Nacional, el senador Víctor Pérez, yo no voy a decir que tengo una trayectoria importante pero sí soy más joven y represento también una línea al interior de la UDI, por supuesto que es una manera de intentar recomponer nuestra coalición”.

Bellolio relató el momento cuando recibió el llamado de Sebastián Piñera y contó que “no me lo esperaba. A mí me llamaron el mismo día que asumimos a las 9.30 de la mañana me llamó el Presidente y lo primero que le pregunté fue ‘Presidente, ¿está seguro?‘. Porque yo he tenido opiniones que a veces han sido críticas sobre la labor en el pasado del gobierno, y yo he hecho política con respecto a esas convicciones, con respecto a esas ideas. Y veo que aquí hay un espacio de trabajar en equipo gigantesco, el Ejecutivo tiene una labor inmensa”.

También el secretario de Estado comentó el rol del nuevo encargado de la cartera de Defensa, Mario Desbordes, donde afirmó que "el ministro de Defensa no quedó en absoluto desactivado. Al contrario, ahora está en el corazón del gobierno. Y su visión, su ayuda, sus mensajes, su sintonía, son clave. Yo siempre mantuve una buena relación con Mario, teníamos visiones comunes en muchísimas materias y en algunas teníamos algunas diferencias, que van a seguir ocurriendo al interior del gabinete. La clave es que esas visiones tienen que estar presentes”.

“Nosotros tenemos que reconocer con humildad que podríamos haber hecho mucho mejor muchas de las cosas que hoy día algunas personas nos critican”, expresó.

Al referirse al plebiscito constitucional de octubre, Bellolio expresó que "hay dos alternativas, válidas exactamente igual. Y las palabras que uno dice antes, tiene que hacerse cargo de ellas, y mientras yo estuve por el ‘Apruebo’ y manifestaba cuáles eran las causas y las razones por la misma y me preguntaban por el ‘Rechazo', yo decía que había buenas razones para estar por el “Rechazo”; y luego que tomé la otra posición, insisto, hay buenas razones para estar por el “Apruebo".