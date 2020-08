Ministro Pérez y situación en La Araucanía: "La sociedad tiene que aislar a los violentos, tiene que condenar a los violentos"

Durante la noche de este domingo, el recientemente nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez, abordó el conflicto que se vive en la Región de La Araucanía y aseguró tener "la impresión de que hay mucha organización criminal" en la zona.

El secretario de Estado se refirió a lo ocurrido en La Araucanía en el marco del programa "En Persona”, conducido por Cristián Warnken, señalando que "Cuando asumí dije que una especial preocupación era la Región de La Araucanía y fui”.

En la instancia comentó que “Yo creo que en la Región de La Aracanía, que ha pasado momentos muy duros y este fin de semana más duros todavía, muy dramáticos, tengo el convencimiento de que no es solamente un tema de carácter policial, no le podemos poner sobre las espaldas de las policías la solución (...) la sociedad tiene que aislar a los violentos, tiene que condenar a los violentos y la policía tiene que ser eficaz para desarticularlos", sostuvo al respecto el ex senador de la UDI.

Y agregó que "lo importante es poder tener la voluntad de decir definiciones muy claras: todos los habitantes de la Región de La Araucanía tienen derecho de vivir en paz y es responsabilidad del Gobierno garantizar esa paz". Y en esa línea apuntó que "la gran mayoría de las comunidades son pacíficas, la minoría es violenta y la minoría está organizada militarmente".

Consultado respecto al diálogo y un eventual reconocimiento de los pueblos indígenas, Pérez señaló que "Escuchar a sus voceros, a sus dirigentes, a sus loncos, etc., es a mi juicio parte de que forman parte integral de la nación chilena y creo que esa definición es la que no se ha logrado establecer".

Al recordar que a este Gobierno le quedan 20 meses la autoridad indicó que "Yo no sé si ese es un tiempo suficiente para avanzar significativamente o sustantivamente en esa línea, pero creo que ese es el camino que tengamos que seguir".

Aunque aseguró que "no creo que avanzando en eso los problemas de violencia puedan parar, porque tengo la impresión de que hay mucha organización criminal: el robo de maderas, narcotraficantes... hay mucha evidencia de eso y que van generando un espiral difícil de controlar y por eso creo que la actuación de las policías en este es muy importante".

Previamente, tras su viaje al sur, el ministro ya había afirmado su criterio respecto a esa línea, señalando en su momento que “Existe la evidencia absoluta de que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar (…) Son grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están decididos, muy decididos, a que no exista paz y tranquilidad y eso es lo que tenemos que combatir y lo vamos a combatir".