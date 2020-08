Ossandón explicó su ausencia en la votación del juez Mera: "Ayer en la tarde me sentí muy mal. Al parecer las secuelas del coronavirus me pasaron la cuenta"

Ayer miércoles, la Sala del Senado rechazó la postulación del juez Raúl Mera, quien fue nominado por el Presidente Sebastián Piñera para integrar la Corte Suprema.

Esto luego de que su nominación obtuviera 28 votos a favor y 14 en contra, por lo que no alcanzó el quórum requerido de 2/3, es decir, 29 sufragios.

La derrota del Gobierno se dio luego de que el senador Manuel José Ossandón (RN), no se presentara a votar en la sesión, lo que fue cuestionado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Larraín en su cuenta de Twitter señaló esta mañana que “la falla de un senador oficialista en el cumplimiento de su deber y el voto en contra de la independencia judicial de 14 senadores opositores, causan grave daño a una persona intachable y a la justicia”.

Tras esto, Ossandón en un comunicado aseguró que “lamentablemente ayer en la tarde me sentí muy mal. Al parecer las secuelas del coronavirus me pasaron la cuenta y no pude concurrir a la votación”, según consigna La Tercera.

Asimismo, agregó que “entiendo las repercusiones que ello tuvo, pero el malestar que tenía fue superior y en este momento debo extremar el cuidado de mi salud”.

Por su parte,el presidente de RN, Rafael Prohens, aseguró que tras hablar con Ossandón “me comentó que durante la tarde de ayer tuvo una sensación de malestar, asistió al médico constatando una delicada alza de presión, por lo que le recomendaron reposo absoluto y medicamentos”.

“Esperamos su pronta recuperación y su participación en las próximas votaciones, que sin duda serán fundamental para avanzar en la agenda legislativa”, añadió.

Sin embargo, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, criticó duramente al senador RN, sentenciando que “me parece francamente impresentable. No hay ninguna justificación, aunque le haya dolido la cabeza. Muchas veces nosotros hemos estado con dolor de cabeza, han venido para votaciones importantes personas que incluso estaban enfermas”.

Cabe recordar que tras el rechazo a la postulación de Raúl Mera, la Corte Suprema deberá proponer un nuevo nombre para la la quina de candidatos. Tras esto e, Presidente Piñera deberá eligir un nombre que será propuesto nuevamente al Senado.