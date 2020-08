Piñera: "Quiero una Constitución en que quede claramente establecido un Estado democrático”

21:26 "Al interior de Chile Vamos hay diferencias adentro de los partidos, y hay diferencias entre los partidos. Entonces algunos me dicen inclínese para acá o inclínese para allá. Entonces, prefiero para Chile Vamos y para Chile desdramatizar el Plebiscito. No es el fin del mundo", afirmó el Presidente

Durante esta jornada el Presidente Sebastián Piñera fue entrevistado en el programa "En Persona", conducido Cristián Warnken, refiriéndose en dicho espacio respecto a distintos tópicos, como el Plebiscito del 25 de octubre, el estallido social del año pasado y la crisis que se vive en La Araucanía.

En particular, ante el plebiscito de octubre, Piñera insistió en la idea de mantener la prescindencia en la campaña y evitar exteriorizar su postura, esto pese a los fuertes cuestionamientos en su sector, incluida una dura interpelación por parte del senador Iván Moreira, quienes esperan que el Presidente se manifieste en favor del "Rechazo".

Al respecto Piñera aseguró que "Al interior de Chile Vamos hay diferencias adentro de los partidos, y hay diferencias entre los partidos. Entonces algunos me dicen inclínese para acá o inclínese para allá. Entonces, prefiero para Chile Vamos y para Chile desdramatizar el Plebiscito. No es el fin del mundo" y agregó que "me parece mucho más importante que discutir el camino, es decir a qué puerto queremos llegar, adónde queremos que nos conduzca ese camino. Por eso he puesto el énfasis en qué Constitución queremos". "Está muy dividido el gabinete, está muy dividido Chile Vamos, y no me parece lo más importante (el resultado del Plebiscito). Lo más importante es el puerto de destino".

El Presidente además manifestó que "llevamos meses discutiendo como si el mundo fuera 'Apruebo' o 'Rechazo'. Para mí son dos caminos, y espero que ambos caminos lleguen a un puerto que sea un acuerdo serio, responsable, para que la Constitución que esperamos nos guíe por las próximas décadas, sea respetara y legitimada por todos".

Consultado respecto a cómo le gustaría que fuese la próxima Constitución, considerando un cambio total o a través de reformas, aseguró que: "Quiero una Constitución en que quede claramente establecido un Estado democrático, con separación de poderes y autonomía de poderes. No que un poder invada a otros como ha ocurrido en tantas partes del mundo. Quiero una constitución que se la juegue por valores. Por el valor de la vida, el valor de la familia, el valor de los derechos humanos, el valor de la igualdad de oportunidades, el valor de la protección del medio ambiente, el valor del derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Quiero una Constitución en que haya y se respete la autonomía de instituciones como el Banco Central, la Contraloría general de la República, los Tribunales, los tribunales electorales, y muchas cosas más".