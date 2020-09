Oficialismo rechazó dichos de Aleuy quien acusó que: "El que generó el ambiente de violencia en Chile fue el Gobierno”

Un remezón en el oficialismo provocó durante esta jornada las declaraciones del ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en las que acusó al Gobierno de generar un "ambiente de violencia" en el país, apuntando además a un rol del Presidente Sebastián Piñera en este factor.

Aleuy señaló que en El Mercurio que "El que generó el ambiente de violencia en Chile fue el Gobierno. Salvo que alguien me diga que cuando el Presidente de la República dice que hay una guerra eso no es violencia", esto en el contexto de su apoyo a la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, a raíz de su manejo ante el paro de camioneros.

Aleuy en ese sentido criticó además que "La obligación legal del ministro del Interior es mantener el orden público".

En respuesta el jefe de la bancada de diputados RN, Sebastián Torrealba, señaló que "en la entrevista de Aleuy queda demostrado que la oposición sensata, democrática, heredera de la Concertación ya no existe. Tomaron las tesis del PC y FA, demostrando que les falta convicción, que se olvidan lo que construyeron, las normas del Estado de derecho. Hoy demuestran que solo los une el poder. El diálogo y los acuerdos los dejaron hace rato, por miedo".

Por su lado el diputado UDI Jorge Alessandri, expresó que "no hay peor ciego que el que no quiere ver. Las palabras del ex subsecretario Aleuy dan cuenta exactamente de eso, un clamor popular, juntado con una insurrección de la violencia, que pedía cambiar muchas cosas de los últimos 30 años. En esos últimos 30 años ha gobernado 24 años la Concertación y ha gobernado poco más de seis años Chile Vamos. Por lo tanto, reiterar lo que decía al principio, no hay peor ciego que el que no quiere ver".

Por su lado presidente de Evópoli, Andrés Molina, apuntó que "al señor Aleuy hay que recordarle que el país en octubre había llegado a niveles de violencia nunca antes vista y las razones eran acumulativas, donde sus gobiernos de izquierda tenían mucha responsabilidad", y agregó que "las leyes que piden los camioneros, la gran mayoría fueron trabajadas en la mesa de seguridad donde estuvo su jefe ministro Burgos haciendo aportes muy relevantes en la ley de inteligencia (...) Así que con toda razón los camioneros están demandando a los legisladores que aceleren su aprobación".