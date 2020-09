Alcaldía de El Bosque cuestiona al Minsal por no pasar a la comuna a Transición

Luego del último reporte del Minsal respecto de la pandemia del Covid-19 y que no incluyó a la comuna de El Bosque para pasar a fase 2 de Transición, el alcalde Sadi Melo criticó la omisión y señaló que “nuestros vecinos señalan sentirse virtualmente bloqueados, en una isla, ya que todas las comunas vecinas han ido saliendo de la cuarentena, y nosotros cumpliremos 150 días de confinamiento, habiendo cumplido con todos los requerimientos de la autoridad sanitaria”.

Con cinco meses de confinamiento absoluto, “los trabajadores esperan pronto una señal de apertura progresiva, que les permita recuperar el empleo y generar los recursos necesarios para salir de la compleja situación económica que vive gran parte de nuestros vecinos”, indicó el alcalde.

El Bosque hoy tiene 6% de positividad, tasa menor incluso que otras comunas vecinas que fueron incluidas en fase 2 por parte del Minsal.

“Además hemos logrado hacer trazabilidad al 100% de los contagios activos que hay en la comuna. Es decir, son los mismos indicadores de la autoridad sanitaria los que demuestran que la situación de El Bosque permite pensar en un paso a la fase de desconfinamiento”, expresó Melo.

Luego de la decisión del Presidente Sebastián Piñera y de la autoridad sanitaria de no incorporar a la comuna de El Bosque en la fase de Transición, el jefe comunal buscó una explicación de los motivos la determinación y aseguró que “lamentablemente, intentamos comunicarnos con el Ministro de Salud para que nos explicara por qué no hemos sido considerados para pasar a fase 2 y no tuvimos respuesta por parte de la autoridad”.

Esta petición, señaló el alcalde, se debe a que “tenemos plena certeza de que nuestro equipo municipal de salud se ha desplegado a lo largo y ancho de la comuna, especialmente en los sectores donde hay población de riesgo, realizando más de 800 PCR semanales, superando ampliamente la meta que nos dio el Minsal que son 172 exámenes”.

Desde que el Ministerio de Salud comenzó a publicar la investigación y seguimiento de casos a nivel nacional, El Bosque destaca en cada uno de los Informes Epidemiológicos y en los Indicadores de la Estrategia Nacional de Testeo y Trazabilidad, aseguró la autoridad comunal.