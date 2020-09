Fiscalía rechazó dichos de exministro Mañalich sobre investigación en su contra

La Fiscalía de Chile respondió este domingo a los dichos del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien es investigado a raíz de una querella criminal interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de autoridades por su presunta responsabilidad en la muerte de 62 vecinos de la comuna por Covid-19.

En una entrevista con el diario El Mercurio, Mañalich señaló que “la Fiscalía está en una investigación no formalizada, no me ha citado, y ha efectuado una filtración, ha llevado a los medios una discusión que todavía debería estar en los tribunales”.

Luego de la publicación, el Ministerio Público replicó a través de su cuenta de Twitter que "en la investigación penal sobre muertes en contexto de Covid-19, la Fiscalía no ha filtrado información ni opinado. La presentación hecha ante la Corte Suprema es pública, al igual que los documentos que la acompañan".

En un informe publicado por la Fiscalía sobre la gestión de Mañalich, publicado por La Tercera, se señala que el exsecretario de Estado implemetó "un sistema sui géneris para la recolección de datos esenciales para la correcta gestión de la pandemia”.

Asimismo, se asegura que “ese sistema de recolección de datos no solo era improvisado y distinto del diseñado bajo parámetros técnicos por el Departamento de Epidemiología del Minsal, sino que, además, manejaba información incompleta”.