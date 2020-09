Expresidente Lagos: "Quiero una Constitución en donde, cuando yo soy elegido gobierno, pueda hacer lo que me parece adecuado"

16:35 El ex Mandatario abordó, lo que a su juicio son las trabas que la Constitución actual impone a las coaliciones gobernantes. También se mostró partidario de un régimen semipresidencial.

El ex presidente Ricardo Lagos, abordó en la conferencia anual de la Sociedad de Minería la discusión constitucional que se lleva a cabo en el país.

En su exposición, el Mandatario dijo que "yo quiero una Constitución que no sea como esta, porque esta se hizo sobre la base de decir: quiero una Constitución que, cuando ganen mis adversarios, no puedan hacer lo que quieren hacer".

"Quiero una Constitución en donde, cuando yo soy elegido gobierno, pueda hacer lo que me parece adecuado que hay que hacer para el país a través de las políticas públicas que yo quiero implementar, y de la misma manera quiero que el que está frente a mí o piensa distinto a mí, también él pueda implementar, cuando me gana a mí democráticamente", dijo el ex Mandatario.

Además, Lagos planteó la idea de un régimen semipresidencial, del que dijo "me parece de lo mejor".

En ese escenario, dijo el ex Presidente, "el que maneja en el día a día las tareas del Gobierno es el Jefe de Gobierno, y el Jefe de Gobierno es el Primer Ministro, y el Primer Ministro, para ser Primer Ministro, tiene que tener mayoría en el Parlamento, y mientras no tiene mayoría en el Parlamento no es Primer Ministro, y por lo tanto tiene que buscarse".