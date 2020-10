Lagos Weber por el FA tras fracaso de primarias: “Ellos no respetan las biografías de nosotros”

“Lo de las versiones… yo me voy a quedar con la que me dieron a mi ayer en la tarde, me fueron compartiendo lo que estaba ocurriendo pero hay un hecho que está registrado en todos los medios: que mientras algunos estaban sentados en una mesa conversando de cómo ponerse de acuerdo, había otro grupo de dirigentes que se fueron tranquilamente caminando al Servel a inscribir candidaturas”, señaló esta mañana el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, sobre lo ocurrido la tarde de ayer, cuando fracasaron las conversaciones en la oposición para definir listas de primarias con miras a las elecciones de alcaldes y gobernadores.

“Explícame tú qué hace gente sentada conversando para llegar a un acuerdo, mientras sus mandantes caminan a inscribir un acuerdo propio, eso generó mucha molestia, mucha decepción, fue muy feo. Yo puedo entender que políticamente alguien no se pueda poner de acuerdo, pero las formas tienen un elemento importante en política y ahí se faltaron a todas las formas”, dijo en Radio Universo.

“Algunos aspirábamos a llegar a entendimiento, pero también –francamente- di una entrevista tiempo atrás cuando dije que, si bien a mediano plazo muchas cosas iban a converger en la oposición, yo veía que al corto plazo eso no iba a ser posible porque hay quienes, genuinamente, quieren aspirar a hacer un camino más individual al principio para marcar identidad y no están en condiciones de ponerse de acuerdo y hacer una propuesta común y esto, lo que ocurrió ayer fue el reflejo de aquello”, agregó.

“Dicho esto, creo no está dicha la última palabra porque si se mantiene el sistema como lo vemos ahora, con las primarias de gobernadores, si el resultado de acuerdo a las encuestas que van a mostrar qué va a ocurrir con la elección de gobernadores regionales, podría ocurrir que la oposición sufra un traspié muy fuerte y que la derecha se fortalezca en la elección gobernadores regionales y tal vez sea una lección para aprender, en vistas a la presidencial de noviembre del año próximo”, señaló.

“En castellano, esto que ocurrió tal vez era necesario para después asumir las consecuencias y ver qué ocurre cuando uno no es capaz de ponerse de acuerdo en un sistema como el nuestro, que para hacer cambio se requiere mayoría. Si quieres ser minoría, pero influyente, esa es una cosa. Si quieres ser Gobierno, tienes que hacer esfuerzos distintos y eso lo vamos a aprender de la manera más dolorosa. Es con un costo a nivel de la elección de gobernadores regionales en abril próximo donde, les recuerdo que basta ganar con el 40% para ser electo en primera vuelta, no 50% como para ser Presidente. Entonces la posibilidad de que la oposición no cuente con gobernadores es fuerte y espero que sea una lección que se aprenda”.

“Yo creo que de afuera se debe entender re poco (…) y se supone que uno entiende esto, las nomenclaturas, que el pacto y todo esto, (…) hay un grupo, un sector nuestro, de centro izquierda que se ha entusiasmado muchísimo con la propuesta del Frente Amplio, hay cosas que yo comparto, pero me parece que el tono que han tenido algunos sectores del FA no ayudan en nada, ellos no respetan, exigen mucho y respetan poco. Si tú quieres juntarte conmigo y yo contigo, para caminar juntos en un camino o hacia una dirección, no puedo estar cuestionándote permanentemente de lo que eres o lo que hiciste, de lo contrario no te juntes conmigo, para hablar en castellano: ellos no respetan las biografías de nosotros. No puedo caminar de la mano con alguien que sostiene que uno es cómplice de dictadura, cómplice de la derecha. Te hablan de las castas, no puedo”.

“Hay sectores de la centroizquierda de las cuales yo no soy parte claramente, he tenido dificultades por eso, muchos se avergüenzan de lo que se hizo durante 20 años cuando no es el punto, no hablemos del pasado, hablemos de mañana, quiero hablar del futuro, pero para hacer eso, ud. no puede vetarme y lo que hacen es un veto y eso fue lo que ocurrió ayer. Se impuso (esa mirada) dentro del Frente Amplio que está dividido”, sostuvo.

“Se ha reducido en estos meses, Pamela Jiles era FA y hoy no, entonces se han reducido porque tienen diferencias internas de cómo contribuir a una propuesta distinta, no son candidaturas, son visiones y ellos optaron ayer por su camino individual. Bueno, vamos a ver qué ocurre en las elecciones que vienen, no está escrito la última piedra, pero claramente esto es un costo para la oposición en su conjunto”.

“Sabe qué, yo respeto lo que piensen, es una opción legítima en política, (…) lo que digo es que si ud., hace un esfuerzo o tiene un discurso de que cree que se puede hacer algo de manera más unitaria de responder a Chile en sus necesidades cuando tenemos muchas cosas en común, si al final lo que pasa a ser la piedra de tope es nuestra biografía o pasado, entonces no realicemos ese esfuerzo”.

“Yo saco solo una cosa positiva dentro de la negativa, que esta crisis la enfrentemos ahora en gobernadores regionales cuando contemos votos en abril y la derecha se lleva 5 a 6 gobernaciones y nosotros 4, 3, todos divididos, que alguien diga ‘oye mejor pongámonos de acuerdo para la presidencial’, por eso le digo que miraré el vaso lleno, pero trataré de sacar alguna conclusión positiva, una esperanza”.