Diputado Santana: “Si Rozas no renuncia vamos a rechazar el presupuesto para Carabineros”

19:37 El parlamentario por Atacama y sub jefe de bancada del PS criticó en duros términos el actuar policial en la protesta que terminó con un joven con graves lesiones tras incidentes que concluyó con el menor en el lecho del río Mapocho.

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana, señaló, tras la última manifestación en la capital que si el General Director de Carabineros, Mario Rozas, no renuncia a su puesto, el conglomerado va a rechazar la parte del presupuesto destinado a la institución policial.

Al respecto, el sub jefe de bancada y representante por Atacama indicó que “la violencia y permanente vulneración de derechos humanos por parte de las policías no se acaba y es por eso que se necesita una completa reestructuración de esta institución. Si Mario Rozas no renuncia a encabezar Carabineros, desde el PS vamos a rechazar el presupuesto destinado a esta rama en la ley que se votará en los próximos días”.

Además, Santana explicó que “el comportamiento de Carabineros de Chile es realmente indignante, lo cual no puede quedar impune. Emplazo directamente al ministro del Interior, Víctor Pérez, a responder y hacerse cargo de esta grave situación”.

Para cerrar, Santana mencionó que “este ya no es un hecho aislado, no basta con la sola responsabilidad del funcionario. Hay toda una institucionalidad atrás que está respaldando el actuar policial y deben responder. Hoy Mario Rozas y Víctor Pérez deben dar la cara a la ciudadanía”.