Desbordes confirmó su apoyo al "Apruebo" y descartó de momento ser candidato presidencial por RN

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, concedió una entrevista a La Tercera en donde se refirió a su postura por el Apruebo de una nueva Constitución y a la opción de ser candidato presidencial por RN.

Sobre el plebiscito del 25 de octubre, Desbordes afirmó al citado medio que “los ministros nos comprometimos con el Presidente a no hacer campaña por ninguna opción, y explayarse se transforma en hacer campaña. Pero yo ya he dicho que estoy por el Apruebo”.

“El 37% de RN el año 2016, en un estudio de Stephanie Alenda, dijo que estaba por una nueva Constitución. No es algo raro en RN. Ahora, estoy por el Apruebo porque creo esta Constitución ha sido extraordinariamente positiva, pero sí siento que existe un interés mayoritario en un cambio constitucional”, agregó.

En el mismo tema, el ex diputado indicó que “los países necesitan tener un paraguas común (…). Yo siento que la Constitución hoy día no es reconocida como propia por la mayoría de los chilenos y eso es un factor muy negativo. ¿Tiene cosas buenas la Constitución? Por supuesto, y también hay otras cosas que a mí no me gustan en esta Constitución”.

Sobre lo que espera para la nueva Carta Magna, el secretario de Estado planteó que “pienso en una Constitución que parta por reconocer cuáles son para mí los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Somos una república democrática, representativa, sustentada en la democracia, equilibrio de poderes del Estado y luego respecto de cuáles son los valores que queremos promover”.

“Lo primero: el respeto a todos los derechos consagrados en la creación universal de los derechos humanos; derecho a la vida, la libertad, la libre expresión, libre asociación, etcétera, que están en esta Constitución. El derecho a la propiedad, que está también en la declaración universal de los derechos humanos. Y así sucesivamente”, complementó.

Por otra parte, fue consultado sobre si está dispuesto a ser candidato presidencial por el oficialismo, descartando de momento esta opción, asegurando que hay buenas cartas en la UDI y RN, junto con estar enfocado en su cargo como ministro de Defensa.

Desbordes aseveró que “hay dos cosas que hay que tener en cuenta ahí. Que tenemos buenos líderes en el sector que marcan bien en las encuestas, dos en la UDI, Joaquín Lavin y Evelyn Matthei, a quienes yo quiero mucho y respeto mucho, soy amigo de los dos. En Renovación está el Cote Ossandón, que marca muy bien y que yo confío que a esa altura va a haber dejado atrás el tema judicial. Está Germán Codina, que es un gran liderazgo”.

“Por lo tanto, en primer lugar, hay liderazgos buenos. Y segundo, estoy dedicado full a ser ministro de Defensa. De hecho, cambié completamente las pautas de prensa, las actividades a las que voy. Pudiendo estar en los matinales, he decidido que no; le hemos dado un giro a esto, pensando en qué es lo mejor para el ministerio y para las Fuerzas Armadas”, añadió.

Finalmente, el secretario de Estado sentenció que “a todo político le gustaría ser candidato presidencial, el que dice lo contrario está mintiendo, pero no estoy trabajando aquí para eso”.