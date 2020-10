Vocero Bellolio y acusación contra Pérez: "No hagan que nuevamente perdamos el tiempo en una cuestión sin ningún fundamento"

19:08 Además el secretario de Estado se refirió a la posibilidad de pedir la renuncia del general Rozas para que el libelo no prospere y aseveró que "hay una especie como de chantaje que es totalmente inaceptable".

Esta tarde el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, cuestionó la presentación de la acusación constitucional contra su par del Interior, Víctor Pérez.

Bellolio manifestó que "yo esperaría primero que no se presentara esta acusación constitucional contra el ministro, sería la novena que tendría que ver la Cámara de Diputados en tan solo dos años, ocho de las cuales han sido presentadas por la oposición. Lamentablemente la oposición en lo patético que fue el fin de semana en no haber llegado a acuerdo en temas electorales, han encontrado nuevamente la misma cartita bajo la manga que han sacado todas las veces pasadas, presentar una acusación constitucional sin ningún fundamento jurídico y solamente por motivaciones políticas"

En esa misma línea, expresó que "lamentablemente vemos a una oposición radical que arrastra a una oposición moderada que se queda silente frente a estos hechos, y esta es otra más de ese triste legado de esa oposición fragmentada que no tiene otra cosa que decir que no".

"Yo esperaría que dejaran de amenazar, de hacer acusaciones sin fundamentos y más bien se dedicaran a ver cómo nos entendemos entre los chilenos, cómo nos respetamos, cómo aislamos a aquellos violentos que no quieren que se haga el Plebiscito, cómo dejamos completamente afuera a esa extrema derecha a esa extrema izquierda que no creen en el democracia (... ) no hagan que nuevamente perdamos el tiempo en una cuestión sin ningún fundamento", añadió el vocero.

Al referirse a la idea de que Rozas deje su puesto para que no prospere la acusación en contra del encargado de la cartera del Interior, Bellolio manifestó que "hay una especie como de chantaje que es totalmente inaceptable (...) Hay un sector más radical que hace callar al sector más moderado, pero es tiempo que saquen la voz, ellos han dicho que la van a presentar el jueves, espero que recapaciten estos días y no la presenten, porque no tienen fundamentos ni argumentos para presentarla".

"Tan pocos argumentos tienen que dicen que no la van a presentar si es que sale el general director de Carabineros, eso solo ratifica que no hay ningún argumento jurídico para presentarlo, que solamente una mofa, simplemente una pantalla política, que desnaturaliza de que se trata una actuación constitucional", cerró.