Ministro Pérez dijo que acusación será "oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna"

El ministro del Interior, Víctor Pérez, se refirió a la acusación constitucional en su contra, luego de que ayer se rechazó el libelo contra el ex titular de Salud, Jaime Mañalich.

En la jornada de ayer, además, se sorteó la comisión que revisará la acusación, la que en su mayoría quedó conformada por diputados de la oposición.

Pérez dijo que la acusación la toma como "una oportunidad para demostrar que no he cometido falta alguna" y aseguró que en la ocasión acreditará que "he actuado (conforme) a la ley".

Además el ministro del Interior dijo que, dentro de su función de orden público, dicha materia tiene los elementos de condenar la violencia y respaldar a qiuenes combaten a la violencia.

En esa línea dijo que "quienes buscan, a través de acusaciones u otros mecanismos, debilitar esa acción del Estado, en el debate político lo vamos a dejar absolutamente claro".