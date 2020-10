Intendencia confirma que realizaron restauración express de estatua de Baquedano

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió este sábado a la jornada de protestas que se registraron durante el viernes en la capital, y admitió que su oficina se encargó de restaurar la estatua del general Manuel Baquedano que fue pintada de rojo durante la concentración en Plaza Italia.

Acompañado del alcalde de Santiago, Guevara se pronunció sobre la vandalización de la escultura del uniformado, enfatizando que “nosotros tenemos un gran respeto por nuestra historia, los países que no conocen y no respetan su historia, no tienen ningún futuro. Quién no sabe dónde vive no tiene idea para dónde va y por eso el respeto del Ejército por los símbolos que recuerdan hechos tan importantes como el caso del General Baquedano, tan importante por su participación en la Guerra contra la Confederación de Perú y Bolivia y sobre todo en su participación como jefe del Ejército en la Guerra del Pacífico”.

Según La Tercera, el intendente de la RM aseguró que “la gran mayoría de los chilenos respeta y adhiere a su gesta”, refiriéndose al militar. Además, señaló que “Chile tiene una ventaja respecto de otros países de la región, y es que se encuentra en una buena posición, entre otras cosas porque hemos tenido recursos naturales cuyo origen se encuentra en gran medida en la guerra del Pacífico, el salitre, el cobre, ahora el litio, son elementos que Chile ha podido explotar. Justamente se la debemos a héroes como el general Baquedano”.

Sobre la recuperación de la estatua, Guevara señaló que lo hizo una empresa contratada por la Intendencia, en el marco del "Plan de Recuperación de Espacios Públicos” que se lleva a cabo en el casco histórico de la capital.

“Restauramos el monumento al General Baquedano y lo volveremos a hacer, si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia, a los héroes, a los personajes que han contribuido a nuestra República, a la democracia de nuestro país, vamos a restablecer la correcta disposición de esos elementos”, indicó.

En cuanto a lo que esperan para este 18 de octubre, el intendente precisó que hay “un plan y ese no se va a modificar dada las manifestaciones de ayer”.