Diputado y ex intendente de Coquimbo causó polémica al fotografiar papeleta del voto y subirla a Instagram

El diputado UDI y ex intendente por la región de Coquimbo, Juan Manuel Fuenzalida, está en el ojo del huracán luego de haber fotografiado la papeleta de votación para el plebiscito que se define hoy, imagen que posteriormente lo subió a su cuenta de Instagram, para ser finalmente bajada de la red social debido a las múltiples reacciones que ocasionó.

Cabe destacar que la ley 18.700 sobre elecciones populares y escrutinios decreta que el sacar fotos a los votos es un acto es ilegal y puede ser considerado como cohecho. Al respecto se presume que un elector que guarda constancia de su preferencia, como ocurre al tomarle una foto, podría estar recibiendo dinero para votar de una determinada manera.

En palabras del Servel, la normativa “presume que sacarle una foto al voto es cohecho, puesto que ello sería el medio para acreditar que efectivamente se votó por la opción vendida”.

En su defensa el parlamentario de la UDI señaló que “Primero aclarar que no se le sacó una foto al voto, se le sacó una foto a la papeleta. Lo que castiga la ley es sacar una foto al voto, es decir cuando tú marcas la preferencia. Esa es una gran diferencia entre lo que se está difundiendo y lo que realmente dice la ley”.

Y agregó que “En segundo lugar, no hay ni cohecho, porque el voto no está marcado, ni tampoco hay inducción, ni publicidad ni proselitismo, porque el voto no está marcado (…) Acá lo único que hay es que se subió una foto que la bajamos solamente por todo lo que ha generado, pero queríamos ratificar que la gente tiene que participar en este proceso”.

Otra situación parecida se vivió esta jornada en la localidad San Pedro de la Paz, Región del Biobío, donde se llegó a detener a una mujer que fue sorprendida sacando una foto del voto. Ella alegó que se estaba sacando una selfie.