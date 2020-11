Monckeberg tras críticas de la UDI por acusación a Pérez: "A veces hay que buscar culpables"

El ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, se refirió a las críticas por parte de la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselbergue, por el rol que tuvo en la acusación constitucional del ex ministro del Interior Pérez.

En una conversación con Radio Duna, el secretario de Estado expresó que "siempre son percepciones personales, está bien, no voy a entrar en conflicto con la presidente de la UDI con quien tengo una relación normal, razonable. Creo que los hechos hablan por sí solos, aquí hubo un buen trabajo, lograr que todo Chile Vamos rechazara la acusación".

"Además hubo tres diputados de la oposición, bueno dos en contra y una abstención, me hubiese encantado que se hubiese rechazado como a todos, no solamente porque considerábamos injusta la acusación, sino por el aprecio a Víctor Pérez. Son percepciones que a veces se plantean, a veces hay que buscar culpables", añadió.

También, Monckeber aseveró que a su juicio "a lo mejor no me vio saltando o con un megáfono buscando votos, pero cada uno tiene su estilo,y el mío es un estilo recatado, prudente, pero eficiente. Nos faltaron votos de la oposición, que más me hubiera gustado a mí que se hubiese rechazado como lo hicimos con la actuación semanas atrás de Jaime Mañalich, por ahí nunca hay felicitaciones".