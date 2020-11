Bellolio y la idea de cambiar quórum de dos tercios en la convención: "Le están haciendo trampa a los chilenos"

Esta jornada el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, abordó el proyecto impulsado por la diputada Camila Vallejos el cual busca eliminar el l quórum de 2/3 de la Convención Constitucional.

El secretario de Estado manifestó que "el 25 de octubre los chilenos muy mayoritariamente dijeron que quieren una nueva Constitución, pero lo hicieron a través de la vía institucional, democrática, a través de seguir las reglas, cualquiera que quiera saltarse las reglas o hacerle trampa a los chilenos, cambiando lo que ellos votaron el 25 de octubre, por supuesto que no va a tener el apoyo ciudadano, pero tampoco el apoyo del Gobierno".

Además expresó que "le están haciendo trampa a los chilenos, pretender cambiar las reglas del juego, una vez que ya comenzó es inaceptable de la democracia, que necesita de reglas claras de que todos sigamos esas reglas, de que dejemos completamente de lado de la violencia o que pretendamos hacer trampa saltándose las reglas".

También Bellolio defendió que "el pueblo soberano mandató en la Constitución a que hubiese una nueva Constitución y hubiese además una Convención Constituyente con ciertas reglas y resulta que ellos quieren torcerle el brazo a 7,5 millones de personas, quieren hacerle una trampa, cuando los chilenos votaron por una idea de 155 personas electas por la ciudadanía, con 2/3 para llegar a acuerdo".

"¿Qué significan 2/3 para llegar a acuerdo?, significa que es una Constitución para todos y no es de algunos, significa que ninguno de los dos bordes va a poder tener el sartén por el mango, sino que es llegar a acuerdos entre todos, eso es lo que nos están pidiendo los chilenos y que algunos pretenden de forma poco democrática saltarse las reglas, lo que los chilenos decidieron el 25 de octubre simplemente, lo que hace es desnudarlos completamente no quisieron acuerdo, votaron en contra de que hubiera un Plebiscito y no están de acuerdo en seguir las reglas de la institucionalidad", cerró.