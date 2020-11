Políticos y académicos acusan al gobierno de "sobreideologizar" el Presupuesto Nacional

Como “incomprensible” fue calificada la decisión del Ejecutivo en relación a las reducciones en el erario nacional, acorde a los senadores y representantes del mundo académico que se dieron cita de forma virtual, en una reunión realizada durante esta jornada.

En esa línea la senadora Provoste señaló que se trata de “un presupuesto cuantioso” y la disminución en esas áreas es sólo de 0,27% del global, lo que permitiría "reasignar” y no dañar el futuro del país, “pero la intransigencia del Gobierno da cuenta que escogió el presupuesto para llevar adelante su sobre ideologización en su diseño de la sociedad".

Por ello anunciaron que “si mañana a las 12 horas el Gobierno no ingresa indicaciones bien pensadas, no están obligando a rechazarlo”, señaló el senador Montes y agregó que “el problema es que si no hay acuerdo se aprueba el presupuesto presentado, lo que es muy complejo para el futuro del país. Espero que el Gobierno se abra a dialogar”.

El senador Girardi señaló que “este presupuesto es uno de los más patético de las últimas décadas. Siempre hemos tenido discusión con los temas del futuro porque no se incrementaban como se requiere, pero nunca habíamos visto una disminución de la columna vertebral del país”.

Agregó que “nunca habíamos visto que Educación Superior disminuyera un 7% basal; Ciencias un 9% ($ 65 mil millones) -de 0,38 del PIB, el más bajo de la OCDE, bajará a 0,34%- y para las oportunidades que tiene el país -energías renovable, hidrógeno verde, etc.- es una irresponsabilidad y una eutanasia al futuro de Chile”.

Girardi llamó al Presidente Sebastián Piñera a “no claudicar el futuro, particularmente en el rol de las universidades que deben generar capital humano para asumir todos estos desafíos. Voy a rechazar este presupuesto para dejar patente -al menos de manera simbólica- que no fuimos cómplices pasivos”.

“NOS ESTÁN OBLIGANDO A RECHAZAR”

Para el senador Montes “claramente hay una agresión a un conjunto de instituciones, sin lógica, razón o justificación alguna. No pedimos que se eleve el presupuesto global, sino que se reorienten y que fondos del tesoro público que quedan a discreción del Gobierno se destinen a estas instituciones perjudicadas”.

Montes agregó que “en el presupuesto global pedimos que, por lo menos, se refuercen algunos programas como por ejemplo doctorados en hidrógeno verde y energía solar. En cultura golpean las instituciones colaboradoras porque no la ven como un factor de reapertura del país tras la pandemia (…) y a los sitios de memoria que están siempre al justo y en algunos casos (Museo de la Memoria) disminuye un 15%”.

Para el senador PS “el recorte de $ 42 mil millones en Educación, de recorte, la verdad es que no se entiende. Hemos propuesto alternativas para reasignar y financiar (…) hasta ahora no tenemos respuesta. Mañana a las 12 deben llegar las indicaciones del Ejecutivo, si no son indicaciones bien pensadas se va a rechazar”.

Añadió que “si rechaza la Cámara y el Senado, no queda nada para una nueva comisión mixta (…) nunca me había tocado llegar con un porcentaje tan alto del presupuesto a una segunda comisión mixta, la que es blanco o negro. Nos están obligando a rechazar, porque no hay un dialogo racional (…) si el 30 de noviembre no hay acuerdo se aprobará el presupuesto presentado lo que es muy complejo, para el futuro de Chile”.

PRESUPUESTO CUANTIOSO

La senadora Provoste señaló que “el presupuesto es muy cuantioso, se están invirtiendo varios años de ahorros de nuestro país y lo que pedimos es reasignar para revertir las disminuciones”.

Agregó que “las rebajas en ciencia, educación superior, cultura e infancia representan el 0,27% del total del presupuesto. De eso hablamos, del 0,27%, lo que da cuenta de la intransigencia del Gobierno porque escogió el presupuesto para llevar adelante una sobre ideologización en su diseño de la sociedad”.

Para la senadora DC “cuando al Pace (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo) le reducen 3 mil millones de pesos afectan el corazón de la igualdad de oportunidades. Y se los colocan a los liceos bicentenarios porque, en la lógica de ellos, ahí está la competencia, el descreme y la discriminación”.

Provoste añadió que “esos son sus valores, ellos no creen que los talentos se distribuyen democráticamente y que estudiantes de liceos públicos con un programa de acompañamiento pueden acceder directo a la universidad. Cuando le reducen el presupuesto en materia de ciencia a las universidades del CRUCh y aumentan en un 160% los recursos para investigación a las universidades privadas (…) es para debilitar a la educación pública en su conjunto”.

Concluyó señalando que “proponemos reasignar recursos, la partida del tesoro público aumenta un 37% y no hay definiciones de cómo se va a ocupar. Tampoco se justifica, en este contexto de pandemia, el incremento del presupuesto de Defensa ni la discrecionalidad de su empleo”.