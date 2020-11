Piñera felicitó Merino y Lira por sus triunfos en primarias de Vitacura y Lo Barnechea

Durante esta jornada se realizaron las primarias en diversas localidades del país, para definir candidatos a gobernación y alcaldías. Y es en este contexto que Camila Merino (Evópoli) resultó victoriosa en la comuna de Vitacura, así como el actual alcalde Cristobal Lira hizo lo suyo en Lo Barnechea, confirmándose ambos en consecuencia como las cartas de Chile Vamos para estas dos comunas del barrio alto de Santiago.

Merino, ex ministra del Trabajo en el primer gobierno de Piñera, fue una de las sorpresas de la jornada, ya que se impuso en los comicios tras derrotar a las cartas de RN, Max del Real y al ex alcalde de Santiago y La Florida, el UDI, Pablo Zalaquett.

Por su lado Lira mantuvo su preferencia en Lo Barnechea, como actual alcalde, derrotando en las urnas a la postulante de RN, Consuelo Alvial.

Tras su victoria Lira señaló que "Me gusta ese apoyo que he recibido desde diferentes partidos políticos de Chile Vamos y por supuesto también del Presidente de la República, quien me felicitó especialmente por este triunfo".