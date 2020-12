Experta en educación no sexista Camila Arenas es la apuesta de CS como constituyente para el D12

20:51 “Con letra de profe escribamos Chile” es el eslogan de la profesora feminista de 34 años, magíster en filosofía y experta en educación no sexista, que buscará un cupo a la Convención Constituyente por el distrito que abarca La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

Esta semana el partido del Frenta Amplio Convergencia Social anunció que competirá en abril por el distrito 12 con candidata propia, la profesora y experta en educación no sexista, Camila Arenas.

La candidata de 34 años señala su cercanía con el distrito ya que "creció y estudio" en La Florida, además de haber trabajado en alfabetización de adultos en La Pintana y haber hecho clases en el SENAME de Puente Alto, junto con conocer de cerca las realidades propias de las comunas de Pirque y San José de Maipo.

Arenas señaló, a través de un comunicado, que “El D12 es un Chile en miniatura, acá se expresa toda la desigualdad, el olvido por la periferia y la falta de derechos, se viven de frente las consecuencias de este modelo: las deudas educacionales, el bicicleteo para sobrevivir y la depredación inmobiliaria”.

Además cuenta que se ha dedicado a recorrer diferentes lugares de Chile impartiendo clases y talleres sobre su especialidad, la educación no sexista, tanto para estudiantes como trabajadores de la educación, por lo que visitado al menos 50 liceos y colegios de la RM y llegando a ciudades como Arica, Iquique, Rancagua, Concepción, Temuco, Osorno y Valdivia.

En el comunicado señala además que una de sus posiciones ante la nueva constitución sería priorizar el rol de la educación, e incluir enfoque de género, indicando que "He sido profesora por años en sectores populares y conozco de primera fuente la desesperanza de los jóvenes, porque saben que para ellos no hay futuro. Por eso estoy convencida que hay que luchar por consagrar la educación como derecho. La nueva constitución debe establecer el derecho a una educación gratuita, no sexista y de calidad".

La candidata apunta que ha sido parte de los procesos fundacionales de organizaciones feministas como La Alzada Feminista y la Red Docente Feminista, y considera que “El trabajo para llegar a diferentes lugares y poner mi granito de arena en la educación no sexista y las luchas feministas es parte de un proceso colectivo en el que las mujeres y diversidades nos repensamos y organizamos por cambiar las cosas”.

Finalmente, respecto a sus motivaciones para ser parte de las mujeres que buscan escribir una nueva constitución, señala que "he podido ver en primera persona la crisis educacional, donde se expresan problemas como el machismo y la violencia de género, entre muchos otros, por lo tanto el eje de mi candidatura esta en poder aportar desde mi experiencia como docente, y ahora como investigadora, al servicio de garantizar una educación no sexista y de calidad que pueda ser consagrada como derecho para construir un país más justo y seguro para todas y todos”.