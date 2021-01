Criteria: Presidente Piñera cerró 2020 con un 15% de apoyo a su gestión

El presidente Sebastián Piñera tuvo una aprobación de un 15% según la encuesta Criteria Research correspondiente al mes de diciembre, en tanto que el rechazo a su gestión fue de un 77%.

Respecto de la pandemia, los entrevistados por la encuesta dijeron, en un 81%, que lo peor de la situación está por venir, en un incremento de 12 puntos respecto del mes anterior.

Además el 68% se mostró a favor del cierre completo de ciudades o comunas, el 60% apoyó la idea de una cuarentena total y el 49% apoyó la idea del cierre de los locales comerciales. Todas las cifras de apoyo a las medidas restrictivas, sin embargo, son menores a las entregadas en marzo, con la llegada del Covid-19 al país.

En la carrera presidencial, en tanto, el sondeo fue liderado por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con 12% de las preferencias, seguido por sus pares de Las Condes, Joaquín Lavín (11%) y de Providencia, Evelyn Matthei (9%).

Más atrás aparece el ex presidente de Bancoestado, Sebastián Sichel (7%) y la diputada Pamela Jiles (7%), el ex diputado José Antonio Kast (6%) y el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (3%).

Un 32% de los encuestados dijo considerar que su situación económica es "mala", en tanto que el 53% la calificó como "regular" y el 15% como "buena".

Más de la mitad de los entrevistados dijo que la situación del país retrocede (55%), en tanto que el 40% planteó que "se mantiene igual"