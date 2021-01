Matthei sobre Sichel: "Él es el candidato de aquellos empresarios que no quieren perder privilegios"

Esta jornada la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, conversó con "El Mostrador" donde abordó la candidatura presidencial Sebastián Sichel.

La edil dijo que quienes están detras de la figura del ex ministro “es súper complejo tener un candidato cuya campaña es trabajada por 100 profesionales, economistas e ingenieros, desde el escritorio”.

Además comentó que "uno no sabe qué va a pasar con la figura de Sichel en los próximos meses. Él es el candidato de aquellos empresarios que no quieren perder privilegios, de los institutos de estudio que no quieren perder influencias y de los políticos que no quieren perder poder. Todos ellos tienen poder en los medios, tienen mucho dinero, pueden levantar encuestas, donde él aparece arriba, por lo que luchar contra ello no es fácil, pero espero que esto se empiece a tratar y analizar abiertamente si es eso lo que queremos para una candidatura de nuestro sector”.

“Es de una irresponsabilidad política tremenda que algunos políticos experimentados estén pensando pasarle el mando a una persona que no está probada y qué recién viene llegando al sector, que nunca ha enfrentado una crisis. ¿Cómo es posible que estén pensando en él cuando boleteó por 4,5 millones de pesos durante cinco meses, para echar a andar una de las 100 medidas del Gobierno de Bachelet en la Subdere?”, añadió.

En esa línea, Matthei señaló que “los problemas de Chile hoy son gravísimos, no es solo la pandemia, el estallido social, el desempleo, sino que también existe una amenaza gravísima del narcotráfico y de la guerrilla en el sur, que está demostrando un alto poder de fuego. En medio de ese panorama es súper complejo tener un candidato cuya campaña es trabajada por 100 profesionales, economistas e ingenieros, desde el escritorio".