Felipe Kast sobre candidatura de Briones: "Ni siquiera ha dicho si acepta y todo el mundo está histérico pidiendo que asuma rápido"

Esta jornada el senador de Evópoli, Felipe Kast, abordó la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tome carrera por una candidatura presidencial.

Ante esto, Kast señaló que el secretario de Estado ni siquiera ha dicho una palabra de si acepta o no y todo el mundo está histérico pidiendo que asuma rápido".

En una entrevista con Tele 13 Radio, el senador aseveró que "yo tengo la ilusión de que volvamos a sorprender".

Y agregó que espera que Briones "esté disponible para asumir este desafío".

Kast además explicó que "el diseño original es que esto lo decida colectivamente el partido el 30 de enero que es el consejo y pasa por una decisión personal con su familia, pero en el fondo yo veo que hay presiones, esperemos que lleguemos a ese 30 de enero, porque claramente yo he visto, por suerte, que la recepción de esta idea ha sido muy contundente".

"esta es una decisión que la tiene que tomar Evópoli, somos un partido, este no es un proyecto donde cuatro personas deciden las cosas, a diferencia de otros partidos que son muy personalistas, que no han logrado diversificar los liderazgos (...) creo yo que aquí hay un proyecto colectivo y me gustaría mucho que el liderazgo de Ignacio Briones pudiera estar presente en las primarias de Chile Vamos, creo que le hace muy bien al debate de esas primarias para que enfrentemos el populismo. Hay mucho político que ha hecho más matinal que otra cosa y yo creo que tenemos que ponerle ideas también además del matinal", manifestó.

El parlamentario expresó que "a mí me llama la atención que una idea -que nace de algunas personas entre las cuales me encuentro- haga que el ministro que ni siquiera ha dicho una palabra de que si acepta o no, y todo el mundo esté histérico pidiendo que asuma rápido".

"Nosotros para ser bien honestos creímos que íbamos a pedirle en el consejo y después del consejo general, él se tomara su tiempo. Creo que después del consejo general el ministro Briones va a tener que tomar una definición con bastante rapidez, porque yo comparto, esto no es para dilatarlo hasta marzo", añadió.