Oposición se une y llama a refundar Carabineros

El asesinato de Francisco Martínez, un joven malabarista perpetrado por un carabinero en la ciudad de Panguipulli ha generado un gran revuelo en todo el país, y especialmente en la zona, que ha visto desde el día de ayer una serie de protestas sociales y descontento que se han manifestado en la quema del municipio y edificios colindantes, en una situación que en las redes sociales ha sido homologada a las protestas contra la violencia policial y racial en Estados Unidos.

En paralelo, Carabineros señala que el actuar del uniformado fue pertinente y en defensa propia, mientras que videos capturados en el momento de los hechos evidencian serias negligencias en el actuar policial.

Es en esta línea que diferente personeros y partidos políticos en su conjunto han salido a rechazar el actuar de la institución, acusando uso de fuerza excesiva, falta a los procedimientos y aludiendo a una seguidilla de casos similares en el último periodo, considerando el estallido social, se han decantado por señalar que es necesaria reforma profunda en Carabineros, proponiendo una refundación de la organización.

Entre quienes se han manifestado se encuentra la diputada Camila Vallejo (PC), quien señaló que lo ocurrido “no fue un incidente, fue ASESINATO. No es un hecho aislado, la brutalidad es REITERADA. (…) No es aleatorio, es contra el pueblo, es CLASISTA”. En tanto su par, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) indicó que “el brutal asesinato de Francisco debe indignar a todo Chile y el mundo. No hay excusas, matices ni explicación que valga (…) No da lo mismo quién tenga el poder. El gobierno de Piñera cómplice activo de esta locura”.

Por su parte la candidata a constituyente y ex aspirante presidencial, Beatriz Sánchez, pidió respecto a Carabineros “una intervención civil sobre sus mandos” y agregó que “Lo visto hoy en Panguipulli es la vuelta al horror de los últimos 15 meses. Tienen el uso exclusivo de la fuerza y no tienen ningún tipo de control”.

Al respecto el Partido Socialista (PS) condenó “enérgicamente este crimen. Expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural de la comuna de Panguipulli” y añadieron que “Es inaceptable que un procedimiento policial termine con la muerte de una persona como resultado del uso desproporcionado e injustificado de la fuerza. Este no es, desafortunadamente, un hecho aislado, y da cuenta de un problema de fondo en la formación institucional y en la actuación policial”.

En esta línea la Democracia Cristiana (DC) también criticó el actuar de Carabineros, emplazando al Ministerio del Interior a que “no sólo se determine una profunda investigación, sino que se apliquen las sanciones más drásticas a los responsables. Reservándonos perseguir de la misma manera las responsabilidades políticas que correspondan (…) De la misma forma exigimos al Presidente de la República, Sebastián Piñera, que sin más dilaciones, se implementen las medidas necesarias para iniciar el proceso de reformas institucionales que den paso a la refundación de Carabineros de Chile”, añadieron.

El Partido Comunista (PC) manifestó: “repudiamos y denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la flagrante violación a los derechos humanos que, una vez más, comete la institución de Carabineros de Chile frente a ciudadanas y ciudadanos indefensos que ven afectadas sus más mínimas garantías, como es el derecho a la vida” y agregaron que “Rechazamos el uso criminal y abusivo de procedimientos que superan toda norma básica y democrática de un cuerpo policial, cuyo accionar criminaliza el devenir social”, indicaron. Por ello, “exigimos la total refundación de la institución de Carabineros que resulta cada vez más deslegitimada” y “exigimos que se asuma la primera responsabilidad de estos gravísimos hechos por parte de las autoridades políticas correspondientes; es decir, en primer lugar, por el Ministerio del Interior y el General Director de Carabineros y, en segundo término, por el Presidente Sebastián Piñera y su gobierno”.

Desde Fuerza Común, movimiento liderado por el candidato a la convención constituyente, Fernando Atria, exigieron a “la justicia que este hecho no quede impune” y enfatizaron la “necesidad de la disolución del cuerpo de Carabineros de Chile; actos criminales como este por parte de la policía uniformada, demuestran que es urgente su refundación”, agregando que “Fuerza Común también interpela a la clase política a actuar con eficacia para representar las demandas ciudadanas, se debe exigir que Carabineros de Chile sea una institución que garantice y proteja los Derechos Humanos y no que siga funcionando sin recurrir a la razón si no sólo a la fuerza“.