Fuad Chahín da positivo por covid-19 y suspende gira al sur para apoyar a candidatos DC

El timonel de la DC, Fuad Chahín, reveló este miércoles que dio positivo en un examen PCR por covid-19, motivo que lo obliga a iniciar una cuarentena en Santiago y con ello suspender la gira al sur que tenía prevista para apoyar a las candidaturas de su partido de cara a las elecciones de este 11 de abril.

Acorde a lo señalado por Chahín al medio Emol "estoy sin síntomas, pero como iba al sur, preventivamente tomé la decisión de hacerme una PCR, porque iba con un equipo e íbamos a estar varios días juntos en el mismo vehículo viajando hasta Chiloé".

El candidato a la Convención Constituyente indicó que "Partíamos en Rancagua esta mañana, así que ante ayer pedir una hora para tomar el examen y hoy llegó el resultado cuando estaba en el partido y con la camioneta lista antes de viajar con el equipo. Como salió positivo, suspendí el viaje de inmediato".

Además, señaló que "no tengo ningún síntoma y le he avisado a todos los contactos estrechos que he tenido en el último tiempo para que tomen las medidas preventivas y, espero que no sea nada grave y que nadie que haya tenido contacto conmigo se haya contagiado".

El actual presidente de la DC es candidato a la Convención Constitucional por el distrito 22, que comprende las comunas de Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Melipeuco, Perquenco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria y Vilcún.