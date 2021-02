Colegio de Profesores pide la renuncia del ministro Palacios tras polémicos dichos en contra del gremio

Durante esta jornada el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, llegó a La Moneda junto subsecretaria general del organismo, Patricia Muñoz, con el fin de entregar una carta en la que piden la renuncia del ministro de Economía, Lucas Palacios.

El motivo de fondo tras la medida son las declaraciones realizadas durante esta semana por el secretario de Estado, quien -entre otras cosas- acusó al gremio de buscar excusas para no trabajar en medio de la pandemia, comentarios que en primera instancia fueron generales, lo que produjo gran escozor en la comunidad docente, pero posteriormente señaló que se quería referir exclusivamente al Colegio de Profesores.

El timonel de la organización de profesores señaló al respecto que “nos parece que las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado y por ellos es que el día de hoy estamos exigiendo como colegio de profesoras y profesores de chile la renuncia de este ministro"

Y agregó que “No es posible que un ministro de Estado, que ostenta este cargo, se refiera de esta forma, no solo a los profesores de Chile, sino que se refiera de esta forma a cualquier trabajador. Por eso, nos parece que él no puede continuar en el cargo y estamos exigiendo que renuncie o se le pida la renuncia para que no siga siendo ministro de Economía”.

Respecto a la rectificación realizada por Palacios, en la que indicó que sus dichos no eran generales sino dirigidos al Magisterio, Díaz manifestó que “estamos hablando de una postura y un planteamiento que son absolutamente falsos, que han sido transversalmente y por toda la ciudadanía absolutamente rechazados, sin embargo, no entendemos la actitud de este ministro quien trata de explicar lo inexplicable con palabras que empeoran aún más la situación"

Y añadió que “En sus palabras claramente habla de los profesores de Chile. Habla en plural, entendemos que él sabe lo que es plural y singular, y posteriormente después dice que no son los profesores de Chile, sino que solo el presidente del Colegio de Profesores y ayer habla de que en realidad es que es el Colegio de Profesores en general”.

Finalmente días señaló que “Indistintamente, él no tiene el derecho a basurear a ningún trabajador de este país, a ninguno. No tiene derecho a hablar de esa forma, ni mentir de esa forma, en contra del presidente del Colegio de Profesores, ni en contra del gremio”.