René Naranjo: “Hoy está amenazada la convivencia social en Chile”

Su principal enfoque de campaña es lograr que “el Estado esté al servicio del bien común y de la felicidad de las personas”, ya que, según expone, “hoy está amenazada la convivencia social en Chile”.

Estos dichos cobran mayor fuerza cuando se le consulta acerca de la muerte del joven artista callejero en manos de un carabinero en el centro de la ciudad de Panguipulli, donde refuta la postura del presidente Sebastián Piñera, quien, a su juicio, debió “liderar una posición más calmada y menos partidista”.

“La imagen en sí es muy impactante y el último tiro da la impresión de un ajusticiamiento, una especie de ejecución pública. (…) Creo que es una de las imágenes más fuertes que he visto grabada en Chile de todos los tiempos”, señaló el comunicador a AgenciaUno.

Otro tópico de la agenda pública es la migración y cómo nos hacemos cargo de este fenómeno. “Es un tema muy complejo frente al cual Chile no tiene una actitud clara. Yo estoy de acuerdo con la migración, pero son los gobiernos los que no han hecho su trabajo”, dijo.

En la misma línea, Naranjo recuerda la imagen de la deportación de extranjeros ilegales ocurrida hace unas semanas, comparándola con un “campo de concentración o de lucha contra grupos de terrorismo. Ósea, la visión del gobierno de Piñera sobre los inmigrantes es que son unos terroristas. (…) Yo no me identifico, no estoy de acuerdo”.

“Estamos separados de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de todos, no los queremos, eso estamos diciendo. Y eso, ¡no puede ser!, porque el futuro es tan exigente que si no estamos unidos no vamos a resolver los problemas”, advirtió.

¿PUEDE EL PROCESO CONSTITUCIONAL SOLUCIONARLO TODO?

René Naranjo tiene claro que los problemas sociales que vive el país, no sólo pueden repararse a través de la nueva Constitución, cuyos representantes serán elegidos el domingo 11 de abril de este año.

“En una sociedad que está con tantos temas abiertos, con tantos temas sin resolver se le va a pedir y se le está pidiendo a la convención constituyente que resuelva todo”, explicó. Es por esto, que “el gobierno tiene una responsabilidad de generar espacios de diálogos, porque la discusión constituyente por muy amplia que sea no va a poder abarcar todos los temas”, enfatizó.

“¿Para qué nos organizamos finalmente en un Estado?, ¿para qué establecemos toda esta estructura compleja de poder, de cargos, de elecciones de Plebiscito?, porque queremos ser más felices. Y esa es una reflexión profunda que yo quiero llevar a la Constitución”, indicó el ex editor de Radio Biobío.

“GOBIERNO SIN APOYO NO PUEDE GOBERNAR”

El candidato independiente de la lista Apruebo Dignidad, afirmó que “las democracias que funcionan en el mundo son las que han sido capaces de ser inclusivas”, remarcando que la nueva Constitución debe ser escrita en un diálogo permanente con la ciudadanía.

“Es importante destacar que todas las constituciones anteriores de Chile se escribieron en secreto o entre muy pequeños grupos de personas. Ahora la gente va a poder participar, va a estar mirando y siguiendo”, agregó.

Entre sus preferencias sobre qué tipo de régimen piensa para el país, Naranjo indicó que “a mí me gusta el sistema parlamentario europeo, porque cuando el presidente de gobierno pierde el apoyo de su partido, cae. El período dura 4 años, pero pueden caer a los 2. Porque aquí debió haber caído el gobierno (de Piñera) el 19 de octubre, al otro día del estallido”.

“Es un sistema sano, porque cuando viene el malestar ciudadano, los partidos acogen ese malestar y le dan la vuelta al equilibrio de poder en la Cámara. Y el gobierno cae nomás, porque gobierno sin apoyo no puede gobernar, porque si no tiene que gobernar con la fuerza como estamos viendo acá, haciendo un uso que puede ser legal pero que no es legítimo”, recalcó el ex panelista de televisión.

En el aspecto de cómo definir a la República de Chile en la nueva carta magna, Naranjo anticipó que se podría generar una controversia con la palabra unitaria, “porque ese concepto está desde 1833 y señala el poder de Santiago, que ha oprimido, menoscabado e impedido el desarrollo de las regiones”.

“Yo creo que Chile no puede seguir siendo unitario de esa manera, porque a las regiones hay que darles poder. Y la única manera de que realmente tengan poder, es que puedan manejar sus presupuestos”, añadió.

Acerca del Poder Ejecutivo, el periodista cree que “con lo que ha pasado en este segundo gobierno de Sebastián Piñera, no me cabe duda que el consenso va a ser quitarle poder al presidente. Desde 1833, desde Portales, el presidente es un rey republicano. Eso ha durado 190 años y es el momento que termine”.

“ME DUELE QUE ALGUIEN PUEDA COMPRAR UN RÍO EN CHILE”

En temas medioambientales, René Naranjo considera que “en nuestro país, el agua está amenazada, tanto por factores climáticos como por la propiedad privada que se permite en Chile de manera incomprensible”.

“Yo soy partidario que el agua sea un bien público que pertenezca a todas y todos, y no pueda comprarse un río como ocurre ahora. A mi me duele que alguien se puede comprar un río en Chile”, puntualizó.

Para concluir, el aspirante a la Convención Constitucional reflexiona sobre la labor que cumplirá en caso de ser elegido. “Los que estamos postulando tenemos que respetar los mandatos del Plebiscito, que son cambios profundos, no más abusos y no a los mismos de siempre. Y eso significa nuevas voces, y yo quiero ser una de esas nuevas voces”, afirmó.

Cabe indicar que el aspirante a constituyente estará en la papeleta el día de las elecciones representando al distrito 8, que reúne las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil en la Región Metropolitana.