PRO y RN se mostraron a favor de realizar elecciones de abril en dos días

Renovación Nacional (RN) respaldó la iniciativa del Gobierno y del Servicio Electoral (Servel) de realizar dos jornadas de votación para los comicios de abril próximo, con el objetivo de evitar las aglomeraciones en medio de la pandemia e incentivar la participación ciudadana.

Para el presidente de RN, Rafael Prohens, es una propuesta interesante. “Comparto plenamente lo que La Moneda y el Servel están proponiendo. Esperemos que en los próximos días se esté enviando un proyecto de ley para modificar estas elecciones y hacerla en dos días para beneficio de todos los chilenos”, afirmó.

En la misma línea, agregó que “más allá que son un gran número de elecciones, cada una de ellas reviste una vital importancia para el país. Me ha tocado constatar que las mesas se constituyen tarde y la gente mayor – la que tiene un gran compromiso cívico – muchas veces no puede cumplir ya que no pueden esperar, menos ahora que estamos en pandemia”.

Por su parte, pero desde otra vereda política, el partido Progresista (PRO) también expresó públicamente su apoyo a la iniciativa que estudia el Gobierno y que plantea la realización de las próximas elecciones del 11 de abril en dos días, con el fin de descomprimir el proceso y evitar las aglomeraciones en un escenario de pandemia.

“Las democracias deben cuidarse y deben fomentarse. Y la base de todo proceso democrático es la participación y para ello, los pueblos deben promover la participación y lo Gobiernos deben procurar la máxima participación de todo evento democrático”, afirmó el presidente de la colectividad, Camilo Lagos.

En la misma línea, agregó que “me parece correcto que este Gobierno impulse, estudie y evalúe iniciativas que promuevan la mayor participación. Nadie puede estar ausente de la convocatoria a elecciones, del evento electoral del 11 de abril, y nadie puede quedar ajeno a ese momento histórico de nuestro país”.

“Por ello, creemos las y los progresistas, que se deben evaluar todas las fórmulas que garanticen la máxima participación de las y los chilenos en los próximos comicios”, puntualizó el economista.

Por su parte, el fundador del PRO, Marco Enríquez-Ominami, aseguró que “hace bien el Gobierno al innovar y pensar en cómo adaptar la elección más importante de nuestra historia, nunca antes hemos elegido constituyentes. Y esas reglas que ellos y ellas acuerden, van a durar -al menos- 50 años”.

“Una elección presidencial dura cuatro años. Esto es lo más importante y es súper razonable que las instituciones que vamos a refundar a partir del 11 de abril, desde ya empiecen a adaptarse al cambio, a innovar y a buscar fórmulas. Me parece bien que el Gobierno explore soluciones para, por ejemplo, estirar en dos días las elecciones”, reiteró el ex-candidato presidencial.

Además, llamó al Congreso a que “haga lo mismo, que se ponga a tono y que también resuelva el problema de los independientes frente a los segundos de televisión que no tienen muchas y muchos de ellos”.

“En síntesis, Chile cambió, quiere seguir cambiando, el cambio sigue y se requiere que todos estemos dispuestos a ajustarnos a ese cambio. Y las que deben partir con eso, son las instituciones que son las que están cuestionadas”, concluyó Enríquez-Ominami.