Delegado presidencial renunció al Gobierno tras polémicos dichos sobre las FF.AA.

20:46 Cristián Barra generó controversia transversalmente, mientras sectores de la izquierda criticaron lo que podrían ser presiones indebidas para forzar el actuar de las Fuerzas Armadas en la zona, desde la derecha no perdonaron la acusación de una supuesta “falta de voluntad” de los uniformados.

Durante esta jornada se comunicó la desvinculación de Cristián Barra de su cargo como delegado presidencial para la macrozona sur, producto de una renuncia, que fue aceptada por el Ministerio del Interior, la que se dio como consecuencia de unas polémicas declaraciones realizadas en una entrevista con el medio El Mercurio.

Cabe destacar que el delegado presidencial ya era objeto de diversas críticas, también transversales, ante su rol en la búsqueda de soluciones a los problemas de violencia en sectores del Biobío y La Araucanía.

Desde el Gobierno en tanto señalaron que Barra será reemplazado por la ex ministra y ex directora de Enap, Loreto Silva, pero con un cambio ya que ejercerá como "asesora presidencial" y no “delegada presidencial”, que era la definición del cargo anterior.

En un escueto comunicado, el Ministerio del Interior señaló al respecto que "Se informa que se ha designado como Asesora Presidencial en la Macrozona Sur a la abogada Loreto Silva Rojas, cuya labor estará enfocada en materias relativas a la coordinación legal del trabajo del Gobierno en la Macrozona Sur, para lo cual trabajará en conjunto a los Intendentes, Gobernadores y equipos jurídicos de la zona", señaló Interior.