Yasna Provoste: "Nuestra candidata presidencial para las primarias es Ximena Rincón"

Luego del rol importantísimo que ha cumplido la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en cuanto a la tramitación del tercer retiro del 10% y su postura frente al Gobierno descartó realizar una carrera presidencial.

Provoste manifestó que "quiero ser muy clara, mis colegas me han elegido para presidir el Senado en este período, tarea que he asumido hace algo más de un mes, en un contexto de crisis sanitaria, económica, social y también política. A esta tarea me comprometí".

"Nuestra candidata presidencial para las primarias de la oposición es la senadora Ximena Rincón, ella participó de un proceso de primarias (internas del partido), añadió.

En esa línea, la timonel de la Cámara Alta señaló que "junto a los otros candidatos y candidatas de la oposición logremos llegar a una candidatura única que represente en noviembre los anhelos de todas y todos quienes buscamos transformaciones importantes en nuestro país".