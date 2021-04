Ministro vocero descartó quiebre al interior del Comité Político

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, descartó un quiebre al interior del Comité Político de La Moneda, luego de que el Tribunal Constitucional no acogiera a trámite el requerimiento del Gobierno para impedir la promulgación del proyecto que permite un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

Consultado sobre el tema, Bellolio afirmó que “quiero desmentir categóricamente el que eso exista (quiebre). En los grupos humanos por supuesto que hay personas que distintas formas de pensar, tienen distintas expresiones, lo ven de su propia formación, de su trayectoria de vida”.

“Pero eso no implica que, por tener diferencias de opinión, alguien tenga un quiebre, dentro de un equipo de trabajo como el que somos y que lo hacemos en forma muy unida, en donde las decisiones más complejas, en que expresamos nuestras ideas, nuestras formas de ver, como enfrentar, y obviamente en esa estrategia, manera de comunicar, obviamente que podemos tener diferencias. Sería absurdo que cada uno pensara exactamente lo mismo”, complementó.

El vocero de Gobierno aseguró que “cada vez que llegamos a un consenso, esas decisiones son unánimes, son totalmente respaldadas por absolutamente todo el Comité Político”.

Además, sostuvo que “todas las versiones que se hacen en off, yo creo que primero, a los chilenos no les interesan, porque no tienen que ver con lo realmente importante”.

“Cómo llegamos con la ayuda a la ciudadanía, cómo trabajamos para enfrentar la pandemia juntos, cómo seguimos el proceso de vacunación, cómo podemos volver a recuperar los trabajos perdidos, cómo hacemos unas muy buenas elecciones en mayo. Eso es lo que realmente le importa a los chilenos y no la 'chimuchina', si uno dijo o no dijo”, añadió.

Finalmente, Bellolio volvió a descartar “absolutamente que haya algún tipo de quiebre, no existe. Lo que existe son personas que a veces tienen diferencias de opinión legítimas, que las expresamos de muy buena manera, y después llegamos a un consenso en donde quien toma la decisión final, siempre ha sido el Presidente de la República”, sentenció.