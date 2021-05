Parot por apoyo de Ossandón a Orrego: "Lo tomo como una práctica de la vieja política"

La candidata a gobernadora por la Región Metropolitana por el oficialismo, Catalina Parot, se refirió en diálogo con Emol a la declaración del senador por Santiago de RN, José Manuel Ossandón, quien aseguró que votará por el candidato de la DC, Claudio Orrego.

"Siempre he estado trabajando como la candidata de Chile Vamos, no solamente me apoyan todos los candidatos presidenciales de Chile Vamos, sino que todos los alcaldes que están en la circunscripción del senador Ossandón", dijo Parot.

La candidata planteó que el planteamiento de parlamentario "lo tomo como una práctica de la vieja política, pero nada más". "Está en su derecho de expresar el apoyo a quien él estime, yo lamento que lo haga en un momento como el día de hoy, en que lo más importante es llevar a las personas a votar y a participar", añadió.

Consultada por si votar por un candidato opositor debiese tener un costo al interior de la coalición para Ossandón, Parot sostuvo que "son decisiones internas de los partidos políticos. Yo creo que Chile Vamos tiene una responsabilidad muy grande hoy ante la situación que está viviendo el país y pienso que todos debiéramos estar comprometidos con el proyecto".