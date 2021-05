José Antonio Kast: "No vamos a ir a una primaria con Chile Vamos en el tema presidencial”

El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, descartó que el conglomerado sea parte de una primaria junto a Chile Vamos luego de la gran derrota que sufrió el oficialismo en las mega elecciones del fin de semana.

A través de una transmisión en vivo el ex diputado criticó duramente al Ejecutivo por los resultados de los comicios y aseveró que "alta responsabilidad es la que tiene el Gobierno por lo que estamos viviendo hoy día, y es alta por no haber reaccionado oportunamente a las demandas sociales antes de la violencia que se desató el 18 de octubre, por haberse alejado de su programa de gobierno".

“No mantuvo lo que debía haber mantenido en ciertas políticas públicas que podría haber evitado la confrontación en el Parlamento si esa ayuda directa a las personas hubiera llegado antes y no le hubiesen dado espacio al liderazgo como el de la diputada (Pamela) Jiles", añadió.

En tanto, Kast sostuvo que este martes presentarán las firmas ante el Servel para asegurar la continuidad de su partido. En marco de aquello afirmó que “eso nos abre una etapa nueva, como partido constituido a lo largo de todo Chile, que puede levantar una opción presidencial, que puede llevar listas parlamentarias y a concejeros regionales en todo Chile, como corresponde, y eso es algo que ahora comenzaremos a conversar y debatir en las instancias partidarias”.

“no nos invitaron a las primarias de alcalde, no nos invitaron a las primarias de gobernadores, donde solicitamos en reiteradas oportunidades poder ser parte para hacer un proyecto, en algunas zonas, comunes. No se dio, no por culpa nuestra. No vamos a ir a una primaria con Chile Vamos en el tema presidencial”, cerró.