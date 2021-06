Maltés entregó su apoyo a Karina Oliva en marco de la segunda vuelta de gobernadores por la RM

21:10 Oliva manifestó que el Partido Humanista "si bien fueron parte de la Concertación en sus inicios, cuando esto se estaba desvirtuando, fueron capaces de decir 'no más' y dar un paso al costado".

Durante esta jornada el ex candidato del Partido Humanista, Pablo Maltés, le entregó su apoyo a la candidata de Comunes, Karina Oliva, de cara a la segunda vuelta de gobernadores por la región Metropolitana que realizarán este 13 de junio.

Maltés afirmó que "no es fácil. Hay una disyuntiva potente, porque partí creyendo siempre que debíamos tener un solo candidato en la oposición. Desde el inicio planteamos primarias amplias para todos los cargos uninominales. Desde el Partido Humanista lo planteamos en relación a las gobernaciones, los alcaldes y las presidenciales".

"El resultado no fue el que queríamos. Fuimos divididos a esta elección y creo que hay una disyuntiva potente, interesante. Claudio Orrego no es el enemigo. Por Karina Oliva y Claudio Orrego siento respeto, los valoro en su real dimensión y somos todos opositores a este desastre de la derecha con Piñera", añadió.

El ex candidato a gobernador manifestó que "vengo a apoyar a Karina Oliva porque en esta disyuntiva, los humanistas no tenemos una mejor opción. Ella es una mujer feminista, representa lo que ha ocurrido hace varios años y que se expresa con contundencia desde octubre de 2019. Ha tenido la capacidad de representar el sentir político popular y creo que el resultado exitoso que ha tenido refleja eso".

Por su parte, Oliva aseveró que "las y los humanistas siempre han sido contundentes para abordar estas situaciones. Si bien fueron parte de la Concertación en sus inicios, cuando esto se estaba desvirtuando, fueron capaces de decir 'no más' y dar un paso al costado. Además, valorar que reconozcan que nuestra candidatura puede ser una alternativa para la gente. No creo que el apoyo de alguien mueve a la votación de la gente de forma directa, a mi me toca el rol de convencer una participación de la ciudadanía".