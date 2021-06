Jadue dijo que priorizará reforma tributaria y que inversionistas extranjeros "van a tener que hacer una contribución mayor"

El alcalde de Recoleta y precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, entregó conceptos respecto de las que serían sus primeras medidas económicas y la relación con inversionistas extranjeros, en conversación con Bloomberg.

La primera medida, dijo, sería una reforma tributaria, pues planteó que "para satisfacer las demandas sociales y las necesidades, se requiere asegurar recursos permanentes para el Estado".

Además Jadue dijo que dicha medida equipararía a Chile con otros países de la OCDE, donde según señaló la recaudación es del orden del 33%-34%. "Chile sólo recauda el 21% del PIB. Nos hemos propuesto la meta de una reforma que recaude cerca del 10 puntos adicionales de lo que hoy recauda Chile, de manera de financiar reforma de pensiones, de salud, educacional y otros proyectos adicionales como el reconocimiento constitucional al trabajo doméstico y la red nacional de cuidados".

A los inversionistas extranjeros, en tanto, el alcalde de Recoleta dijo que "van a tener que hacer una contribución mayor cuando vengan a operar a Chile. Los que estén dispuestos a realizar esa contribución mayor a nuestra gente, nuestro pueblo, serán bienvenidos, con reglas claras, pero lo que no vamos a permitir nunca más es que las rentas económicas que se llevan las transnacionales en nuestro país, que no es poco, sobre todo las que operan en la actividad extractiva, eso no puede seguir funcionando de la misma manera. Hay una renta económica que Chile debe rescatar".

"Si alguien pretende venir para obtener rentas económicas absolutamente superlativas y en periodos cortos, pensando en el bienestar de sus inversiones, no va a encontrar un país que los reciba con los brazos abiertos" dijo Jadue.

El precandidato aseguró que hay inversiones extranjeras dispuestas a operar en esas condiciones, que hay inversiones circulando alrededor del mundo y felicitó y reconoció un cambio en empresarios que han solicitado cobros de mayores impuestos a gobiernos.