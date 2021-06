Jadue por críticas a su programa: "Me parece formidable que uno pueda empezar a discutir ideas y no las caricaturas que han puesto algunos sobre la mesa"

El candidato presidencial del Partido Comunista (PC) y actual alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, se reunió con vecinos de la comuna de Maipú y realizó un “puerta a puerta” para conversar con ellos.

Tras la actividad, conversó con la prensa, oportunidad en que fue consultado por las críticas surgidas por su programa de gobierno de ser electo Presidente de la República.

“Me han parecido muy formidables, porque ha desnudado a varios, ha desnudado a los que están prometiendo hacer los cambios con reformas tributarias muy mezquinas, que no van a alcanzar, le están mintiendo de nuevo a la gente y quieren hacer lo mismo que hicieron los últimos 30 años”, sostuvo el jefe comunal.

A su juicio, además estas críticas “han desnudado a aquellos que quieren seguir con las mismas políticas fracasadas de 50 años, como la propuesta de combate a las drogas del alcalde de Las Condes, es verdaderamente vergonzosa, ha hecho que los narcotraficantes estén de fiesta, sabiendo que les va a asegurar el negocio por otros 30 años”.

“Entonces estamos ante eso completamente distinto y me parece formidable que uno pueda empezar a discutir ideas y no las caricaturas que han puesto algunos sobre la mesa. De hecho, me reí el otro día que alguien tuiteó que había buscado por todo el programa las expropiaciones, las estatizaciones y no las había encontrado”, indicó.