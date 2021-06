Fenats y Colegio de Profesores piden renuncia del Ministro de Educación

En conferencia de prensa conjunta, la Fenats Nacional y el Colegio de Profesoras y Profesores señalaron la necesidad urgente de cambiar al ministro de la cartera de Educación, Raúl Figueroa. Advirtieron la peligrosidad de que los niños se contagien con la nueva cepa Delta de Coronavirus, cuyo ingreso al país fue confirmado ayer.

“Existe evidencia científica que indica que, la gran mayoría de los contagios de la nueva cepa Delta de Coronavirus proveniente de la India, se produjo en los establecimientos educacionales; así ocurrió en Gran Bretaña e Israel, sin embargo, el ministro insiste en el retomar las clases presenciales”, expresó Patricia Valderas, presidenta de la Fenats Nacional, quien asegura que el 100% de las camas UCI están ocupadas, desmintiendo las cifras entregadas diariamente por el gobierno.

En este mismo sentido, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, expresó que “el ministro ha abandonado, absolutamente sus deberes, centrando toda su obsesión en abrir los colegios, con o sin la presencia de los estudiantes; en lugar de enfocarse en los verdaderos problemas de la Educación, como lo son la conectividad y la infraestructura digital para que los niños puedan estudiar".

“Hemos sabido que en algunos colegios han abierto con 15 estudiantes y el ministro se ve feliz. Él debiera dejar su cargo, incluso, creemos que hay antecedentes suficientes para hacer una acusación constitucional en su contra”, enfatizó.

La presidenta de Fenats Nacional advirtió que “poner en riesgo a los niños podría ser muy grave, ya que durante la pandemia, la gran mayoría de las dependencias y camas pediátricas se han transformado en camas UCI para adultos. En este momento, no hay recursos ni personal médico especializado para atenderlos. Este error podría costar muchas vidas”, dijo.

De paso, criticó la propuesta del Colegio Médico, por no considerar el agotamiento físico y mental de los trabajadores de la salud, la necesidad de destinar mayores recursos al recambio y capacitación de los equipos profesionales.

Carlos Díaz calificó como “profundo fracaso”, el tratamiento que el gobierno ha dado a la pandemia; llegando siempre tarde y aplicando medidas inadecuadas, sin enfoque plenamente sanitario. Alertó que la nueva cepa Delta de Covid-19, afecta a los menores de edad y que la comunidad escolar no está dispuesta a tomar ese riesgo.

Acusó al gobierno de “engañar a la opinión pública” al reunirse con supuestos representantes de la comunidad escolar, porque esos apoderados no representan más del 5% de los apoderados de Chile y pertenecen a establecimientos privados, que no son representativos de lo que ocurre en el país, donde el 95% de las escuelas, liceos y jardines infantiles, no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para controlar los contagios. La manifestación que se mostró por los medios, fue protagonizada por 40 establecimientos privados, del barrio alto,

que distan años luz de la realidad del resto de los colegios, aclaró.

Ambos gremios hicieron un llamado a la comunidad “a no dejarse engañar”, poniendo en duda las cifras de contagios entregadas por las autoridades y a unirse para evitar más muertes de niños por Coronavirus, que ya suman 81, a la fecha.

“Ayer, mientras el ministro de Salud pedía la prórroga del Estado de Excepción en el Congreso, al mismo tiempo, el ministro de Educación pedía en otro sitio volver a clases presenciales, incluso en Fase 1. Eso da cuenta de la despreocupación del gobierno respecto a la vida”, señaló Díaz. Denunció, también, que se ha pasado a Fase 2, a comunas que no presentan mejorías concretas en los índices de contagios, sino únicamente con un criterio económico.

La Fenats Nacional –quien lamentó no haber sido invitada a la reunión celebrada por el Minsal el sábado pasado, para evaluar el estado del Plan Paso a Paso- culpó, directamente, a las autoridades de la crisis sanitaria; “la falta de políticas claras del Ministerio de Salud es la gran debilidad del gobierno. Desde el comienzo de la pandemia, los gremios de la salud hemos alertado sobre los errores y necesidades del sector, pero no ha existido nunca voluntad para escucharnos ni trabajar unidos”, señaló Valderas. “Al inicio, tuvimos que presentar un recurso

de protección para que se reconociera la utilidad y necesidad del uso de elementos tan básicos como las mascarillas”, dijo.

La dirigente recordó que hay una solicitud pendiente en el Parlamento, requiriendo al ministro Enrique Paris, para que responda sobre los miles de errores que se han cometido durante la pandemia. “Hay que transparentar las cifras que están entregando, porque la realidad que uno aprecia en los hospitales no se condice con los números. La cantidad de testeos podría prestarse para manipular, fácilmente, las cifras de manera antojadiza”, expresó.