Ossa dijo que inauguración de la Convención fue "casi la imagen del Capitolio de Trump" y defendió designación de Parot

11:08 El ministro de la Segpres además aseguró que la Convención Constitucional no puede administrar su presupuesto, pues para ello se requieren reformas constitucionales "que ya no ocurrieron".

El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, en diálogo con radio Universo, se refirió al llamado a "rodear" la Convención Constitucional el día de la inauguración y planteó que "lo que vimos el domingo pasado, fue casi la imagen del capitolio de Trump y eso es consecuencia de quien hacen esas invitaciones".

Ossa responsabilizó al PC y dijo que desde esa colectividad "llamaron a rodearla (la Convención), que es prácticamente lo que ocurrió el domingo. Pongamos un poquito de perspectiva, que condenen las agresiones que sufrieron niños que trataban de interpretar el himno nacional, que condenen las faltas de respeto e interrupciones que ocurren a quien trataban de guiar la ceremonia".

Designación de Parot y presupuesto

El titular de la Segpres rechazó que la Convención pueda administrar su propio presupuesto y planteó que para ello "“hay que tener potestades y para eso se requiere una personalidad jurídica. Una convención que no tiene personalidad jurídica no puede realizar actos jurídicos y no es que no queramos que lo realicen".

"Para sacar personalidad jurídica se tienen que hacer reformas constitucionales que ya no ocurrieron. Si esto tiene un sentido: a diferencia del Congreso que es una institución permanente (…) la convención que dura nueve meses más tres, y ese mandato no tiene que ver con asignaciones", añadió.

Sobre la designación de Catalina Parot como secretaria técnica, en reemplazo de Francisco Encina, Juan José Ossa sostuvo que "la convención puede opinar, pero no puede decidir quién representa al Ejecutivo frente en cumplimiento de un mandato constitucional que tiene frente a la Constitución".