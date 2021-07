Paula Narváez no descartó lograr un acuerdo con Boric en una segunda vuelta

11:12 Narváez descartó bajar su candidatura tras cuestionamientos por parte de miembros del Partido Socialista y expresó que "esas personas no sé quienes son y sí son de mi partido que me lo digan en la cara".

La candidata presidencial del PS-PPD-PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, conversó con Radio Universo donde no descartó llegar a un acuerdo con su par de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y abordó los diversos cuestionamientos en su carrera por llegar a La Moneda.

En cuanto al acuerdo que podría llegar con Boric, Narváez manifestó que “yo creo que más adelante, en el marco de una segunda vuelta podemos ponernos de acuerdo porque lo que nosotros obviamente no queremos para Chile es que gane la derecha; no solamente porque son nuestros adversarios políticos históricos sino porque por evidencia los efectos para el país han sido desastroso”.

“Como tenemos una responsabilidad de recuperar el país hoy más que nunca es que claramente en el marco de una segunda vuelta no hay ni un ningún problema en que nos pongamos de acuerdo porque hay ideas en las que coincidimos”, agregó.

En cuanto a los cuestionamientos a su candidatura por parte de miembros del PS, Narváez descartó bajar la candidatura, pues expresó que "esas personas no sé quienes son y sí son de mi partido que me lo digan en la cara, no tengo ningún problema porque yo no estoy aquí por mi, no llegue aquí por mi, este es un proyecto colectivo que nació a contrapelo de la cúpula y eso hace que todo sea más complejo”.

“Cuando he hecho la pregunta acerca de que es lo que corresponde hacer en el marco de un proyecto colectivo me dicen que ‘hay que seguir adelante’” cerró.