Provoste advirtió que "no está definido" si dejará la presidencia del Senado: "Tengo muy clara cuáles son mis responsabilidades"

Chile Vamos le solicitó a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, dejará su carga luego de que confirmará su candidatura presidencial en Vallenar, con el fin "resguardar el rol institucional que debe tener este cargo", señaló el oficialismo.

Sin embargo, al terminar su discurso la parlamentaria sostuvo "soy senadora por nuestra región, nuestros pares de la oposición nos han elegido como su representante para presidir el Senado. Esta fue una decisión colectiva, comunitaria, y por lo tanto es algo que conversaré con los pares de mi coalición".

Provoste contestó que "no, no está definido" dejar su cargo en el Senado. En esa línea, expresó que "fui diputada y fui candidata al Senado, pueden revisar; no faltamos nunca en nuestras tareas que nos correspondían. Tengo muy clara cuáles son mis responsabilidades, y por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es cumplir con aquellas".