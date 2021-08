Ministro vocero dijo que incorporación de Martorell a comando de Sichel no es señal de continuidad

El ministro vocero, Jaime Bellolio dijo que la incorporación de Katherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, a la campaña de Sebastián Sichel, no significa que un eventual gobierno del ex ministro de Desarrollo Social vaya a significar una continuidad con la administración Piñera.

"El que sea que venga, obviamente no va a ser de continuidad", afirmó Bellolio, apuntando a los cambios sociales y políticos producidos en el país en los últimos años.

Martorell fue presentada esta mañana por Sichel, quien dijo que la ex funcionaria gubernamental cumplirá funciones de coordinación política y, se hará cargo del área programática de Seguridad Ciudadana.

Bellolio, en tanto, lamentó la salida de Martorell del gobierno y dijo que "es para nosotros una pérdida importante (...) cumplió roles muy relevantes en el combate al narcotráfico, al crimen organizado, a entregar mayor seguridad a los chilenos y chilenas".