Ministro Cerda ante reclamos de aseguradoras por retiros de rentas vitalicias: "Como Estado vamos a defender los intereses de nuestro país"

A pocos ha dejado indiferente el reciente actuar de las compañías de seguros de EE.UU. con presencia en el país en su afán por obstaculizar un posible nuevo retiro de las rentas vitalicias. Entre las medidas que han tomado se encuentra un llamado al Congreso y el envío de una carta a nada menos que al Gobierno del país norteamericano, solicitando que la administración del Presidente Joe Biden, intervenga para llevar el caso al G20.

Dentro de las reacciones a este actuar por parte de las compañías de seguro el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda señaló que "es legítimo que cada gremio defienda sus intereses y lo hagan ante los organismo que estimen convenientes. Por lo general hemos estado en contra de esta política, pero sí entendemos que ha sido una política aprobada por el Congreso de la Nación y, por lo tanto, ha seguido los conductos institucionales".

Y al respecto agregó que "Desde ese punto de vista, cada organismo puede plantear sus propias temáticas ante los organismos que estimen pertinentes, pero como Estado vamos a defender los intereses de nuestro país".

En tanto en el parlamento, uno de los promotores del retiro de rentas vitalicias, el diputado Karim Bianchi (Ind), usó sus redes sociales para apelar directamente al presidente estadounidense, señalando que las aseguradoras"en las faldas de Biden temblando con nuestro proyecto… de Magallanes a Washington te digo Joe Biden no te metas con nuestros pensionados de rentas vitalicias".

Por su parte la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), presidenta de la comisión investigadora sobre rentas vitalicias, afirmó que "Me parece gravísimo que estén poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho en Chile e insto al Gobierno a aclarar esta situación lo antes posible. Me parece absolutamente compleja la situación desde el punto de vista de la caracterización que están haciendo al Estado de Derecho estas aseguradoras (…) Ya no somos un pueblito al sur de los Estados Unidos".