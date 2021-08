Ex cancilleres se cuadran de forma unánime con el Gobierno ante disputa con Argentina y apuntan a una resolución a través del dialogo

21:12 Un desacuerdo limítrofe ha llevado a la cancillería trasandina a señalar que Chile quiere quitarle terreno al país vecino, en tanto que ex cancilleres nacionales defienden el actuar del Gobierno ante la disputa internacional.

Un desacuerdo con el país vecino de Argentina se desató este viernes luego de que apareciera publicado en el Diario Oficial un decreto en que se actualiza la Carta Náutica N° 8, explicitando los límites de dicha plataforma desde punta Puga a islas Diego Ramírez, que se extiende por el sur hacia el este del meridiano Cabo de Hornos.

Tras la publicación la cancillería del país vecino acusó a Chile de querer "apropiarse" de una parte de su plataforma continental, hecho que fue negado categóricamente por el canciller Andrés Allamand, señalando que la situación se buscará resolver por ambos países a través del "diálogo diplomático".

En tanto el ex canciller durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, salió a respaldar a su homólogo, indicando que "Comparto plenamente la publicación actualizada de la Carta Náutica de Chile con los derechos de nuestra plataforma continental en el mar Austral. Con ello se establece el alcance, hasta dónde llega la jurisdicción de Chile sobre el lecho y el subsuelo marino. Esto es importante, es un tema de Estado, donde no hay diferencias entre el Gobierno y la oposición",

Además Muñoz apuntó que "como hay una superposición de las plataformas continentales de Chile y Argentina, en un área conocida como la medialuna, este asunto deberá resolverse por la vía de la negociación y del diálogo. Con serenidad, con firmeza diplomática, pero pensando siempre en la amistad y en el marco del Tratado de Paz y Amistad de Chile y Argentina del año 1984 y del derecho internacional de la Convemar".

Al igual que Muñoz otro ex canciller, pero en esta ocasión durante el periodo presidencial de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, comentó al medio Emol que "el Gobierno ha hecho lo que la política exterior siempre ha hecho, que es explicitar y consolidar la postura de Chile en relación al Tratado de Paz y Amistad de 1984. Y en ese sentido, siempre hemos sostenido que las pretensiones de Argentina del año 2009 y 2016 son inoponibles a Chile, porque son un acto unilateral, que va más allá del punto F, que es el punto límite que se establece en el Tratado de Paz y Amistad". "Por lo tanto, lo que ha hecho la actualización de esta Carta Náutica no debiera sorprender a nadie, porque es reafirmar los derechos de Chile en el mar Austral, no a la luz de un acto unilateral de Chile, sino a la luz de la Convención de Derechos del Mar y del Tratado de Paz y Amistad de 1984. Así que yo comparto plenamente lo que ha hecho el Presidente y el Canciller".

Walker afirmó que el canal para avanzar ante este conflicto "siempre es el diálogo y eso es lo que establece el tratado de 1984, que cualquier diferencia que pudiera surgir entre Chile y Argentina será abordada siempre sobre la base del diálogo. Y eso han dicho ambos Presidentes, ambos cancilleres. Y, por lo tanto, creo que no hay que dramatizar esta situación y enfrentarla por la vía diplomática, que es lo que corresponde entre dos países que son vecinos y que son civilizados".

En la misma línea el ex canciller de la primera presidencia de Michelle Bachelet, Mariano Fernández, indicó al mismo medio que "me parece bien lo que ha hecho la Cancillería". "Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros intereses y cualquier discrepancia con Argentina debemos solucionarla a través del diálogo".