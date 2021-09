Convencional Rodrigo Rojas admitió no tener cáncer: "Compartirles que cometí un error, un terrible error"

18:56 El Convencional de la otrora Lista del Pueblo señaló que "la enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre el".

Gran impacto generó las palabras de Rodrigo Rojas, convencional de la ex Lista del Pueblo, quien reconoció no tener cáncer: "Compartirles que cometí un error, un terriblemente error, no fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia ni con nadie. Contarles que yo mentí siempre mi diagnóstico, no tengo cáncer", admitió Rojas.

A través de Instagram, Rojas Vade señaló que "tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté, para no enfrentarme al estigma social, a la crítica, para no dañar a mi familia, para intentar proteger el poquito autoestima que había logrado construir después de tener que aceptar que era homosexual y por otros temas lo difícil que ha sido mi vida cuando era pendejo".

"Con todo el dolor que me causa esta situación quiero pedirle a todos que nos comprometamos con ser honestos, como lo estoy siendo yo ahora y desde ahí construir los fundamentos para una Nueva Constitución que se funda en los valores de la solidaridad, verdad y el cuidado mutuo", finalizó el todavía convencional.