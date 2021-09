Sichel dijo que su liderazgo no está en juego en votación del cuarto retiro

El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, descartó esta jornada que su liderazgo esté en juego en la votación del cuarto retiro de fondos previsionales, luego de que aseguró que no apoyará a los parlamentarios oficialistas que se manifiesten a favor de la iniciativa.

"El liderazgo es de los partidos, yo soy un independiente y quienes son responsables de cómo votan sus militantes son los partidos", dijo Sichel, quien además planteó que "si alguno se siente amenazado, porque yo digo algo de sentido común, que si usted cree que A es A, y yo creo que B es, B, no parece razonable que les mintamos a los ciudadanos diciendo que nos apoyamos mutuamente, así que no tengo ningún problema con eso, no hay amenazas".

El exministro de Desarrollo Social además planteó que "yo no siento en juego mi liderazgo con esto, al revés siento que la credibilidad del sistema político está en juego (...) como soy independiente no me debo a ninguno de esos partidos".

"Si me tengo que enfrentarme a veces con los partidos por hacer lo incorrecto lo voy a hacer, si tengo que pelear y hacer lo que es bueno para los ciudadanos lo voy a hacer" aseguró el presidenciable del oficialismo.