Chahuán y dichos de Sichel por el 10%: "Las preocupaciones de su campaña son las suyas y las del liderazgo del partido son las nuestras"

20:28 "Quiero asegurarles, no va a haber cuarto retiro, no va haber cuarto retiro, no me cabe la menor duda de que en el Senado no están los votos ni siquiera en senadores de oposición", sostuvo el presidente de Renovación Nacional